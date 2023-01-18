Самые горячие тренды 2023 года: вещи, которые стоит обязательно добавить в свой гардероб (фото)

Не бойтесь экспериментировать, и миксовать эти тренды между собой

Новый год — новый гардероб, который нужно обязательно пополнить актуальными и популярными трендами. Стоит отметить, что среди них есть как те варианты, которые с нами остались еще с прошлого года, а есть и кардинально новые.

Стилист Татьяна Голота в своем модном блоге в Инстаграм рассказала о самых горячих трендах, которые уже можно найти в продаже и активно носить. Модный эксперт собрала в подборку топ-5 самых носибельных вариантов, каждый из которых способен освежить ваши повседневные образы.

Топ-5 самых горячих трендов 2023 года:

Длина макси — длинные юбки до лодыжек, платья, сидящие по фигуре. Дополняем укороченным пуховиком или дубленкой, обувь массивная подошва и образ готов.

Брюки карго — свободная посадка, широченные, миксуем с острым носком на небольшом каблуке. Добавляем объем, чтобы сбалансировать пропорции, например бомбер.

Прозрачность — на контрасте с массивными карго этот тренд выглядит очень органично. Чтобы снизить градус сексуальности комбинируем с совершенно противоположным, жакетом из мужского плеча или плащом в стиле Тринити из Матрицы.

Мега тренд сезона – это эстетика 60-70хх годов. Это геометрический принт, укороченные жакеты, меховые изделия, а также клеш от колена.

Готический стиль — утонченность и мистика, корсеты, шнуровки на всех вещах брюки, обувь, многослойные блузки, высокие сапоги за колено.

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