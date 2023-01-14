Никаких цветов "вырви глаз", бахрома, кожа и перья: что мы будем носить в 2023 году (фото)

Если вы хотите всегда выглядеть стильно, обратите внимание на эти тренды в 2023 году

Новый календарный 2023 год уже стартовал, а вместе с ним начался и новый стилевой. А это значит, что пора знакомится со всеми актуальными и популярными трендами на этот год, чтобы всегда выглядеть красиво, модно и стильно.

Стилист под ником vaselekkk_style в Инстаграм в своем модном блоге поделилась подборкой стильных и актуальных трендов 2023 года. Модный эксперт выделила девять основных "категорий", которые в своих показах уже использовали именитые дизайнеры.

Модные тренды 2023 года

Цветовая гамма. Градус цвета будет снижаться, яркие цвета "вырви глаз" заменят более приглушенные и припыленные оттенки, такие как персиковый, земляничный, сизый, кремовый, мятный и лимонный цвет.

Кружево. Невероятно красивый и нежный образ, может быть и повседневным. Ажурное плетение само собой уже является украшением, поэтому аксессуаров должно быть минимум.

Кисти и бахрома. Они уместны будут везде, как в одежде, так и в украшениях и аксессуарах.

Брюки Карго. Все также будут актуальны, только из более интересных и сложных материалов, эко кожа, деним, костюмная ткань.

Прозрачная ткань. Прозрачные вещи теперь более универсальные, под прозрачным слоем могут быть спрятаны интересные детали, цвета или фактуры.

Анималистичный принт. Не уходящий тренд, рисунок может занимать максимум пространства костюма, быть небольшой частью однотонного образа или украшать аксессуар.

Перья. Как и бахрома, будут везде. Остаётся только выбрать где, к какой части тела хочется привлечь внимание. Кстати, серьги-перья можно опять смело носить.

Вырезы и разрезы. Необычные вырезы, которые имеют сложную форму и расположенные в непривычных местах, позволяют выглядеть очень оригинально и модно.

Кожа. Мега тренд предстоящего сезона, особенно в ярком оттенке, с принтом или из лакированной кожи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды будут на пике популярности весной 2023 года.