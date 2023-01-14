Никаких цветов "вырви глаз", бахрома, кожа и перья: что мы будем носить в 2023 году (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Если вы хотите всегда выглядеть стильно, обратите внимание на эти тренды в 2023 году
Новый календарный 2023 год уже стартовал, а вместе с ним начался и новый стилевой. А это значит, что пора знакомится со всеми актуальными и популярными трендами на этот год, чтобы всегда выглядеть красиво, модно и стильно.
Стилист под ником vaselekkk_style в Инстаграм в своем модном блоге поделилась подборкой стильных и актуальных трендов 2023 года. Модный эксперт выделила девять основных "категорий", которые в своих показах уже использовали именитые дизайнеры.
Модные тренды 2023 года
- Цветовая гамма. Градус цвета будет снижаться, яркие цвета "вырви глаз" заменят более приглушенные и припыленные оттенки, такие как персиковый, земляничный, сизый, кремовый, мятный и лимонный цвет.
- Кружево. Невероятно красивый и нежный образ, может быть и повседневным. Ажурное плетение само собой уже является украшением, поэтому аксессуаров должно быть минимум.
- Кисти и бахрома. Они уместны будут везде, как в одежде, так и в украшениях и аксессуарах.
- Брюки Карго. Все также будут актуальны, только из более интересных и сложных материалов, эко кожа, деним, костюмная ткань.
- Прозрачная ткань. Прозрачные вещи теперь более универсальные, под прозрачным слоем могут быть спрятаны интересные детали, цвета или фактуры.
- Анималистичный принт. Не уходящий тренд, рисунок может занимать максимум пространства костюма, быть небольшой частью однотонного образа или украшать аксессуар.
- Перья. Как и бахрома, будут везде. Остаётся только выбрать где, к какой части тела хочется привлечь внимание. Кстати, серьги-перья можно опять смело носить.
- Вырезы и разрезы. Необычные вырезы, которые имеют сложную форму и расположенные в непривычных местах, позволяют выглядеть очень оригинально и модно.
- Кожа. Мега тренд предстоящего сезона, особенно в ярком оттенке, с принтом или из лакированной кожи.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды будут на пике популярности весной 2023 года.