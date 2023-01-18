Голые щиколотки зимой и неправильный тон колготок: топ-9 грубых ошибок, которые испортят образ (фото)

Стилистка указала на самые частые погрешности при стайлинге

Чтобы ваш образ выглядел стильно и продуманно, добавить в него пару-тройку последних трендов сезона недостаточно. Даже одна маленькая деталь может указать на отсутствие вкуса, к примеру, не тот цвет колготок. Или же понизит градус стиля какой-то антитренд, а-ля суперобтягивающих джинсов.

О самых грубых ошибках стайлинга рассказывает украинская стилистка Инна в своем блоге в Instagram. Стоит обратить внимание как минимум на девять моментов, которые разрушат ваш образ за секунду. Следуйте советам специалиста и всегда будете выглядеть актуально и удачно.

Ошибка №1 — не те бежевые колготки. Речь идет о том, когда телесные колготки слишком темные, светлые или грубые, а также с блеском. Нужно добиваться эффекта, словно колготок на вас нет.

Колготки могут испортить впечатление от образа

Ошибка №2 — тонкая верхняя одежда. Пальто, куртка или дубленка всегда должны быть достаточно свободными.

Движения не должно ничего сковывать

Ошибка №3 — скинни с обтягивающим верхом. Многие стилисты вовсе считают скинни антитрендом. Как минимум помните о базовом правиле стайлинга: обтягивающий низ — свободный вверх и наоборот.

Не стоит надевать все обтягивающее сразу

Ошибка №4 — неправильное наслоение. Многослойность — отличный стистический прием. Однако каждый следующий слой должен быть плотнее предыдущего.

Утепляйтесь стильно

Ошибка №5 — облегающие спортивные элементы одежды. По словам стилистки, спортивная одежда должна быть достаточно объемной, чтобы выглядел стильно.

Спортивная одежда не должна сковывать вас

Ошибка №6 — грубые колготки с легкими тканями. Учитывайте один нюанс: чем тоньше ткань на вас, тем тоньше колготки.

И снова уделите внимание колготкам

Ошибка №7 — узенькая полоска ноги между обувью и поясным изделием. Лучше сделать большее расстояние или же полностью спрятать обувь.

Разница видна всем

Ошибка №8 — голые щиколотки зимой. Да-да, каждая хоть раз встречала такую "модницу" на улице. Не забывайте о носках, вам должно быть тепло.

Не думайте, что отсутствие носков добавит стиля

Ошибка №9 — слишком тонкий облегающий трикотаж. Стилистка рекомендует делать иначе: пусть трикотажные облегающие вещи выполняют свою функцию, то есть втягивают.

Тонкий трикотаж - антитренд

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