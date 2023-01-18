Голые щиколотки зимой и неправильный тон колготок: топ-9 грубых ошибок, которые испортят образ (фото)
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Стилистка указала на самые частые погрешности при стайлинге
Чтобы ваш образ выглядел стильно и продуманно, добавить в него пару-тройку последних трендов сезона недостаточно. Даже одна маленькая деталь может указать на отсутствие вкуса, к примеру, не тот цвет колготок. Или же понизит градус стиля какой-то антитренд, а-ля суперобтягивающих джинсов.
О самых грубых ошибках стайлинга рассказывает украинская стилистка Инна в своем блоге в Instagram. Стоит обратить внимание как минимум на девять моментов, которые разрушат ваш образ за секунду. Следуйте советам специалиста и всегда будете выглядеть актуально и удачно.
Ошибка №1 — не те бежевые колготки. Речь идет о том, когда телесные колготки слишком темные, светлые или грубые, а также с блеском. Нужно добиваться эффекта, словно колготок на вас нет.
Ошибка №2 — тонкая верхняя одежда. Пальто, куртка или дубленка всегда должны быть достаточно свободными.
Ошибка №3 — скинни с обтягивающим верхом. Многие стилисты вовсе считают скинни антитрендом. Как минимум помните о базовом правиле стайлинга: обтягивающий низ — свободный вверх и наоборот.
Ошибка №4 — неправильное наслоение. Многослойность — отличный стистический прием. Однако каждый следующий слой должен быть плотнее предыдущего.
Ошибка №5 — облегающие спортивные элементы одежды. По словам стилистки, спортивная одежда должна быть достаточно объемной, чтобы выглядел стильно.
Ошибка №6 — грубые колготки с легкими тканями. Учитывайте один нюанс: чем тоньше ткань на вас, тем тоньше колготки.
Ошибка №7 — узенькая полоска ноги между обувью и поясным изделием. Лучше сделать большее расстояние или же полностью спрятать обувь.
Ошибка №8 — голые щиколотки зимой. Да-да, каждая хоть раз встречала такую "модницу" на улице. Не забывайте о носках, вам должно быть тепло.
Ошибка №9 — слишком тонкий облегающий трикотаж. Стилистка рекомендует делать иначе: пусть трикотажные облегающие вещи выполняют свою функцию, то есть втягивают.
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