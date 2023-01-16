Оверсайз-свитер может увеличить фигуру на 1-2 размера: как выбрать правильный фасон (фото)

Объемный уютный свитер очень удобен в холодное время года, но может слишком увеличить ваши формы

В зимнем гардеробе не обойтись без теплых свитеров, к тому же в моде масса симпатичных вариантов. Уже который сезон кряду не теряют актуальность фасоны оверсайз. Однако иногда из-за слишком объемной вещи наш размер одежды "растет" на один, а то и на два.

Как же выбрать оверсайз-свитер, чтобы он не полнил и не уродовал фигуру? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле street_style_fashion_lover в Instagram. Если учесть некоторые нюансы при выборе изделия, то свитер лишь украсит ваши формы и станет отличным компонентом стильных луков в любую погоду.

Оверсайз-свитер – это стильно, лаконично и, главное, тепло и комфортно, отмечается в публикации. Рекомендуется сочетать объемный верх только с облегающим низом и наоборот. Это правило действует вне зависимости от трендов. В противном случае вы можете сместить пропорции силуэта и зрительно увеличить фигуру на 1-2 размера.

Если вопрос состоит в том, с чем носить объемный свитер удлиненного кроя, то стилистка советует делать выбор в сторону леггинсов или колготок. Такое импровизированное теплое платье не будет полнить и придаст элегантности.

Стильные образы со свитерами

В объемном свитере вам будет очень тепло

Удлиненный свитер - альтернатива привычному фасону

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие стилистические приемы помогут создать идеальный образ зимой-2023 и сделать силуэт стройным. А также мы писали, с какими вещами нужно быть осторожнее, поскольку они могут "превратить" вашу фигуру в пончик.