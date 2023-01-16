Топ-8 базовых вещей, которые позволяют создавать дорогие образы: они должны быть в гардеробе каждой модницы (фото)

Вещи, благодаря которым ваши аутфиты будут всегда выглядеть изысканно и привлекательно

Выглядеть дорого можно, даже не тратя на это много средств. Чтобы создать свой неповторимый стиль и при этом выглядеть на миллион, достаточно грамотно сложить свой гардероб и запастись базовыми вещами, которые будут хорошо сочетаться с другими элементами.

Эксперты говорят, что модницам достаточно прикупить всего 8 базовых вещей. Они спасут в любой ситуации, уверяет trserial.

1 — Изящный кардиган

Первая вещь, которая обязательно должна быть в гардеробе каждой современной девушки, — это уютный и объемный кардиган. Вещь такого плана поможет создавать теплые и уютные аутфиты и может заменить верхнюю одежду в прохладную погоду.

Чтобы кардиган гармонично сочетался сразу со многими вещами из гардероба, лучше всего приобретать однотонные модели универсальных цветов. К примеру, белого, бежевого, черного или серого.

2 — Стеганое пальто

В качестве верхней одежды для холодного времени года лучше приобрести стеганое пальто размера оверсайз. Эта вещь делает образы максимально стильными и уютными одновременно. Подчеркнуть фигуру в объемной верхней одежде поможет широкий кожаный ремень контрастного цвета.

3 — Платье сатиновое

Что касается праздничных образов, то стилисты обращают внимание на прекрасные сатиновые платья. Обыграть эту модель можно туфлями-лодочками, кардиганом или жакетом, ремнем, минималистическими босоножками на невысоком каблуке, а также клатчем небольшого размера в лаконичном исполнении. Словом, вариантов достаточно!

4 — Ботинки на шнуровке

В холодное время года громоздкие ботинки на шнуровке добавят лоска и дороговизны любому наряду. Это одна из самых практичных и универсальных моделей обуви, которая сегодня должна быть у каждой девушки.

5 — Брюки с высокой посадкой

Еще одна незаменимая вещь женского гардероба – брюки с высокой талией. Они хорошо смотрятся как с повседневным, так и с праздничным верхом. Более того, к таким брюкам отлично подойдет и массивная обувь на плоской подошве, и более изящные варианты, например, остроносые ботильоны или сапоги.

6 — Праздничная блуза

Эта вещь способна исправить любую ошибку при составлении стильного образа. А самое главное, что нарядная блуза белого цвета в любом сочетании выглядит дорого, элегантно и соблазнительно.

7 — Джинсы клеш

Актуальный тренд этого сезона – это джинсы клеш, с помощью которых можно составить самые разные образы, получив в результате безупречный лук. Джинсы в стиле 70-х будут больше всего украшать девушек, которые любят примерить на себя неординарные новинки.

8 — Модная сумка

Последняя вещь, без которой трудно представить стильный образ – это трендовая модель сумки. Присмотритесь к сумкам небольшого формата, выполненным из текстурированной кожи, а также к сумкам необычных форм – они сейчас на пике.

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