Топ-8 базових речей, які дозволяють створювати дорогі образи: вони мають бути у гардеробі кожної модниці (фото)

Речі, завдяки яким ваші аутфіти завжди виглядатимуть вишукано і привабливо

Виглядати дорого можна, навіть не витрачаючи на це багато коштів. Щоб створити власний неповторний стиль і при цьому виглядати на мільйон, достатньо грамотно скласти свій гардероб та запастися базовими речами, які будуть добре поєднуватися з іншими елементами.

Експерти кажуть, що модницям достатньо прикупити всього 8 базових речей. Вони врятують у будь-якій ситуації, запевняє trserial.

1 — Витончений кардиган

Перша річ, яка обов’язково має бути у гардеробі кожної сучасної дівчини — це затишний та об’ємний кардиган. Річ такого плану допоможе створювати теплі й затишні аутфіти та може замінити верхній одяг у прохолодну погоду.

Щоб кардиган гармонійно поєднувався відразу з багатьма речами з гардероба, найкраще набувати однотонних моделей універсальних кольорів. Наприклад, білого, бежевого, чорного або сірого.

2 — Стьобане пальто

Як верхній одяг для холодної пори року краще придбати стьобане пальто розміру оверсайз. Ця річ робить образи максимально стильними й затишними одночасно. Підкреслити фігуру в об’ємному верхньому одязі допоможе широкий шкіряний ремінь контрастного кольору.

3 — Сатинова сукня

Щодо святкових образів, то стилісти звертають увагу на прекрасні сатинові сукні. Обіграти цю модель можна туфлями-човниками, кардиганом або жакетом, ременем, мінімалістичними босоніжками на невисокому підборі, а також клатчем невеликого розміру у лаконічному виконанні. Словом, варіантів удосталь!

4 — Черевики на шнурівці

У холодну пору року громіздкі черевики на шнурівці додадуть лиску і дорожнечі будь-якому вбранню. Це одна із найбільш практичних та універсальних моделей взуття, яка на сьогодні має бути у кожної дівчини.

5 — Штани з високою посадкою

Ще одна незамінна річ жіночого гардероба – штани з високою талією. Вони добре виглядають як із повсякденним, так і зі святковим верхом. Більш того, до таких штанів відмінно пасуватиме і масивне взуття на плоскій підошві, і більш витончені варіанти, наприклад, гостроносі ботильйони або чоботи.

6 — Святкова блуза

Ця річ здатна виправити будь-яку помилку при складанні стильного образу. А найголовніше, що ошатна блузка білого кольору в будь-якому поєднанні виглядає дорого, елегантно та спокусливо.

7 — Джинси кльош

Актуальний тренд цього сезону – це джинси кльош, за допомогою яких можна скласти найрізноманітніші образи, отримавши в результаті бездоганний лук. Джинси у стилі 70-х найбільше прикрашатимуть дівчат, які люблять приміряти на себе неординарні новинки.

8 — Модна сумка

Остання річ, без якої важко уявити стильний образ — це трендова модель сумки. Придивіться до сумок невеликого формату, виконаних з текстурованої шкіри, а також до сумок незвичайних форм — вони зараз на піку.

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