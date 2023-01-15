Українців на Водохреща чекає "майже африканська спека" та найсильніша магнітна буря (розклад)

Магнітна буря триватиме протягом трьох днів, а тепло почне поступатися місцем холодам із середини останньої декади.

Теплі повітряні маси з Африки, про які попереджали синоптики, змогли досягти України, і погода з кожним днем стає все більш "комфортною".

"В Україну йде потепління… . У всіх областях країни очікується перевищення температурного фону щодо середніх багаторічних показників", — пише синоптик Ігор Кібальчич.

Згідно з його прогнозом, у неділю, 15 січня, очікується невеликий сніг у східній частині України, вдень також розпочнуться опади переважно у вигляді дощу на крайньому заході країни. На решті території без істотних опадів. У центральних та південних областях тумани, видимість місцями буде знижена до 200 – 500 метрів. На дорогах північної та східної частини ожеледиця. Температура повітря сьогодні вдень досягне значень -2…+3°С, у Криму та на крайньому заході до +5°С.

Приблизно такі показники наводять і фахівці Укргідрометцентру.

При цьому "державні синоптики" також попереджають про те, що 15 січня в Україні, окрім північних та східних областей, можливий туман, видимість знизиться до 200-500 м при першому, жовтому рівні небезпеки.

"Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — попереджають у відомстві.

Про те, як розвиватиметься ситуація надалі, розповідають сайти погоди.

Так, експерти GisMeteo припускають, що завтра стане трохи тепліше, а свого піку "африканська спека взимку" досягне саме на Водохреща — 18 січня. Явище, звичайно, небачене для наших широт, і навряд чи хтось із українців може згадати щось подібне. На жаль, уже з 24 січня очікується "плавний спуск" погодних умов до невеликих мінусів.

Думку колег про "спеку" та подальші за нею холоди поділяють і фахівці сайту "Метеопрог".

А на Meteo.UA вважають, що в 20-х числах січня можна чекати чи не мінус десяти градусів морозу.

Цікаво, що 18 січня, крім аномального тепла, ще одним "сюрпризом" стане початок сильної магнітної бурі, яка триватиме протягом трьох днів.

На щастя, про те, як уберегтись у ці дні, "Телеграф" уже розповідав у своєму матеріалі.