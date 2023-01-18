Потепление пришло ненадолго: ждать ли украинцам сильных морозов до конца зимы

Какой будет погода до конца зимы

На большей части территории Украины до конца текущей недели будет сохраняться аномально теплая погода, однако уже на выходных в страну опять придет похолодание. Впрочем, синоптики спешат успокоить, что морозов, которые наблюдались в начале января, до конца зимы ждать не стоит.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, большинство украинцев в феврале на термометре будут видеть либо легкий "плюс" либо незначительный "минус", хотя в некоторых областях будет несколько холодных дней.

Наиболее повезет жителям западных и южных областей, где в дневное время суток до самого конца зимы будет за редким исключением сохраняться плюсовая температура. Однако ночные морозы в средине февраля будут ощутимыми.

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Чуть прохладней будет в центральных областях, где температура воздуха может в отдельные дни опускаться ниже -5 градусов в светлое время суток.

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А вот на востоке Украины столбики термометра практически весь февраль будут оставаться в отрицательном диапазоне значений, а по ночам в отдельные даты и вовсе можно будет видеть морозы выше -10 градусов.

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Погода в Днепре

Подобный прогноз также дает и синоптик Станислав Щедрин, который говорит, что в начале февраля погода в Украине будет теплой, но сухой, а во второй половине и вовсе будет напоминать весну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на Крещение.