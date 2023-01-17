Весна в январе. Синоптик рассказал, как долго в Украине удержится теплая погода

В Украину на несколько дней придет потепление

В середине января суровые морозы, которые накрыли нашу страну перед Рождеством, снова сменятся потеплением. Его украинцы смогут прочувствовать уже Крещение Господне, 19 января.

Об этом сайту "Телеграф" рассказал кандидат географических наук, синоптик сайта "Метеопрог" Игорь Кибальчич.

Хотя обычно считалось, что в этот завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла будут преобладать трескучие морозы и снегопады, но за счет изменения климата погода в нашей стране стала более капризной.

"Под конец второй декады января у нас произойдёт очередное потепление, которое охватит всю территорию Украины, а по интенсивности будет сравнимым с предыдущей волной рекордного тепла, которое имело место в самые первые числа текущего года", — отмечает Кибальчич.

Так, в период с 18 по 20 января темпера воздуха в ночное время повысится до +2..+7 градусов, а дневная до +7…+12 °С. В центральных и южных регионах прогнозируется весенний температурный режим с ночными значениями +6…+11 °С, а днём воздух прогреется до +12…+17 °С, в центральных районах Крыма до +20 °С. В то же время немного прохладнее будет на крайнем востоке и на крайнем западе Украины. Однако среднесуточные температуры здесь также окажутся выше 0 °С.

Стоит в эти дни ожидать и осадков. По большей части в виде дождей, в Карпатах с мокрым снегом. Преимущественно сухая погода сохранится в Крыму и Луганской области. Синоптик добавил, что по всей территории страны также усилится юго-восточный ветер, местами с порывами до 15 – 20 м/с.

21 и 22 января осадки прогнозируются только в западных регионах — пройдет небольшой дождь со снегом. Температура воздуха снизится в ночное время до -1…+4 °С, днём до +3…+8 °С. В южных областях ночью +2…+7 °С, днём +7…+12 °С. С 24 по 27 января температурный фон снизится ещё на несколько градусов: в ночное время ожидаем -2…-7 °С, днём около 0 °С.

Согласно прогнозам синоптика, снега в январе не предвидится. Таким образом, отмечает Кибальчич, нынешний январь войдёт в историю метеонаблюдений как один из самых бесснежных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой в украине будет погода в феврале. Прогнозируемая температура воздуха больше походит началу весны.