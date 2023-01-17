Весна у січні. Синоптик розповів, як довго в Україні утримається тепла погода

В Україну на кілька днів прийде потепління

У середині січня суворі морози, які накрили нашу країну перед Різдвом, знову зміняться потеплінням. Його українці зможуть відчути вже Хрещення Господнє, 19 січня.

Про це сайту "Телеграф" розповів кандидат географічних наук, синоптик сайту "Метеопрог" Ігор Кібальчич.

Хоча зазвичай вважалося, що у це завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу переважатимуть тріскучі морози та снігопади, але за рахунок зміни клімату погода в нашій країні стала більш примхливою.

"Під кінець другої декади січня у нас відбудеться чергове потепління, яке охопить всю територію України, а за інтенсивністю буде порівнянним з попередньою хвилею рекордного тепла, яке мало місце в перші числа поточного року", — зазначає Кібальчич.

Так, у період з 18 по 20 січня температура повітря в нічний час підвищиться до +2..+7 градусів, а денна до +7…+12 °С. У центральних та південних регіонах прогнозується весняний температурний режим з нічними значеннями +6…+11 °С, а вдень повітря прогріється до +12…+17 °С, у центральних районах Криму до +20 °С. Водночас трохи прохолодніше буде на крайньому сході та крайньому заході України. Проте середньодобові температури тут також виявляться вищими за 0 °С.

Варто у ці дні чекати й на опади. Здебільшого у вигляді дощів, у Карпатах із мокрим снігом. Переважно суха погода утримається в Криму та Луганській області. Синоптик додав, що на всій території країни також посилиться південно-східний вітер, місцями з поривами до 15 – 20 м/с.

21 та 22 січня опади прогнозуються лише у західних регіонах – пройде невеликий дощ зі снігом. Температура повітря знизиться вночі до -1…+4 °С, удень до +3…+8 °С. У південних областях вночі +2...+7°С, удень +7...+12°С. З 24 по 27 січня температурне тло знизиться ще на кілька градусів: у нічний час очікуємо -2…-7 °С, удень близько 0 °С.

За прогнозами синоптика, снігу у січні не передбачається. Таким чином, зазначає Кібальчич, цьогорічний січень увійде в історію метеоспостережень як один із безсніжних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, якою в Україні буде погода у лютому. Прогнозована температура повітря більше схожа на початок весни.