З холодами не прощаємось: яким в Україні буде залишок зими

Чого українцям чекати від погоди до кінця зими

В Україну після короткочасного потепління прийде суттєве похолодання, проте на сильні морози до кінця січня синоптики не очікують, а от у лютому може бути пара нетривалих морозних періодів і велика кількість опадів.

Як йдеться у прогнозі Gismeteo, ці періоди морозів прийдуть не на всю територію України, оскільки в деяких куточках нашої країни їхній вплив на загальну погодну картину буде несуттєвим.

Так очікується, що в західних і центральних областях варто чекати "холодного удару" на початку другого тижня лютого, а ще один м’якіший період холодів настане вже ближче до кінця місяця.

Погода у Львові

погода у Києві

Подібна картина спостерігатиметься і в східних областях, проте варто врахувати, що там залишок зими буде загалом на кілька градусів прохолоднішим.

Погода в Харкові

Погода в Дніпрі

Практично не торкнеться похолодання жителів південних областей, згідно з прогнозом синоптиків там варто чекати лише один справді холодний день у лютому.

Погода в Одесі

Варто зазначити, що згідно з прогнозом народного синоптика Стаса Щедріна, справжньої зими у лютому не передбачається. За його словами, останній зимовий місяць за температурою повітря більше нагадуватиме весну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода у березні і чи варто чекати ранньої весни.