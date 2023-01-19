Лютий в Україні буде теплим, але із сюрпризами - прогноз

Друга половина зими цього року здивує українців погодою

В Україну вже найближчими днями січня повернеться тепла погода, а в лютому після цієї зими також не передбачається. Останній зимовий місяць за температурою повітря більше нагадуватиме весну.

Народний синоптик Станіслав Щедрін на своїй сторінці у Facebook озвучив новий прогноз погоди на два тижні січня, що залишилися, і розповів, чого українцям чекати наприкінці зими.

Так, його словами, до кінця поточного місяця у більшості областей нашої країни вже не очікується морозів. Тільки в західних областях все ще зима показуватиме свій "характер". Там очікуються сильні снігопади та завірюхи. Однак це не затягнеться надовго.

Синоптик зазначив, що потім у першій половині лютого на території всієї України погода буде теплою і практично без опадів. А в другій половині опадів буде більше — очікуються дощі та подекуди дощі з мокрим снігом. Але водночас температура повітря залишатиметься "плюсовою". На думку Щедріна, погода у лютому буде схожа на весняну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні до 22 січня і чи варто очікувати похолодання цього дня.