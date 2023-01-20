Найдешевший спосіб зробити взуття водонепроникним: хитрий трюк зі свічкою

Простий спосіб вберегти ноги від води і не витрачати при цьому багато грошей

Далеко не завжди взимку тримається морозна погода, а на вулицях лежить сніг. Все частіше українська зима дивує природними аномаліями — нетипово високою температурою, дощами й навіть веселками посеред найхолоднішого сезону року. В такий період дуже легко промочити ноги. Щоб цього уникнути, можна скористатися простими лайфхаками, які підійдуть для взуття з різних типів матеріалу.

А можна підійти до проблеми більш радикально і зробити своєрідний "щит", який захищатиме взуття від води. Спосіб, яким ділиться "Лайфхакер", згодиться і для шкіри, і для замші й для нубуку.

Нам знадобиться звичайна свічка (або її залишки) і фен. Спершу миємо чи принаймні добре витираємо та підсушуємо взуття, тоді натираємо його парафіновою або восковою свічкою, а потім розігріваємо віск феном. Сушимо феном аж доки весь "щит" не розтане — віск чи парафін має рівномірно увібратися в поверхню і покрити її захисною плівкою.

Тільки пам’ятайте, що ноги у такому взутті не будуть дихати. А, отже, можуть почати недобре пахнути. Виправити цю проблему нескладно — ми вже розповідали про хитрий трюк, який вмить прибере запах із взуття.

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