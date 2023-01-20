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Чи чекати на сюрпризи від березня. Синоптики дали прогноз погоди на перший місяць весни

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Прогноз погоди на березень Новина оновлена 20 січня 2023, 18:09
Прогноз погоди на березень. Фото Pixabay

Найхолоднішим днем на місяць стане 5 березня

Після лютневого тепла, яке прогнозують синоптики, перший місяць весни також порадує українців справжньою весняною погодою. Опадів, до речі, у березні практично не буде.

Так, за даними сайту Meteoprog, що опублікував середню погоду в Україні на березень, весна в нашій країні розпочнеться з температури до +8 градусів вдень. Значне потепління очікується із 17 березня. З цього дня температура сягатиме +11 градусів і збільшуватиметься чи не з кожним днем. До кінця березня очікується до +16 градусів.

У перші два тижні вночі ще можуть бути "мінуси" на стовпчиках термометрів. Проте вже після 18 березня температура повітря вночі триматиметься на рівні +3...+4 градуси. Наприкінці березня очікується до +5 градусів на ніч.

Опадів першого місяця весни практично не буде. Синоптики зазначають, що очікується лише один дощовий день – 16 березня. У решту днів буде або хмарна або сонячна погода.

Найхолоднішим днем за весь місяць буде 5 березня. Вдень температура повітря підніметься до +7 градусів, а вночі впаде до -1. Водночас найтеплішим за денною та нічною температурою стане останній день березня.

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Прогноз погоди на березень

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні до кінця січня і чи надовго до нашої країни прийшло потепління.

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#Погода #Прогноз #Синоптики #Весна #Березень