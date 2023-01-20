Зима "повертається з відрядження": якою буде погода найближчими днями

Синоптики розходяться в думках, коли чекати на похолодання

"Зимове потепління", як і попереджали синоптики, настало ненадовго.

Вже у п’ятницю, 20 січня, тепла погода почне "задкувати". Про це пише у соціальній мережі синоптик Наталія Діденко.

"Про якісь морози ще не йдеться, проте в західних областях вже крутиться поблизу нуля, періодично — мокрий сніг. А в наступні дні похолодання охопить більшу частину України", — пише фахівець.

Поки що температура повітря перебуватиме в межах +6+11 градусів, на сході +3+7 градусів, на заході близько нуля.

Опади – мокрий сніг – очікуються лише у західній частині України.

У Києві 20 січня без опадів, поривчастий вітер ще тепло, до +10 градусів.

Із застереженням про те, що погода зіпсується, виступили і в Укргідрометцентрі.

20 січня у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях дощ та мокрий сніг – перший рівень небезпеки.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — попереджають синоптики.

Надалі метеоситуація, згідно з прогнозом сайту Meteoprog, розвиватиметься загалом сприятливо: перші мінуси вдень в Україні очікуються лише на початку лютого – до цього буде невеликий "плюсик".

У той же час фахівці сайту GisMeteo впевнені, що початок наступного тижня принесе невелике похолодання, потім до лютого буде порівняно тепло.

На щастя, у лютому, згідно з прогнозом народного синоптика Стаса Щедріна, справжньої зими також не передбачається. Останній зимовий місяць за температурою повітря більше нагадуватиме весну. Що не може не тішити наших співгромадян, які завдяки цьому зможуть заощадити на платіжках.