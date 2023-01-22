Погода за принципом "метео-собачки": на українців чекає "свіжий" тиждень

У Києві опади малоймовірні, але вночі трохи підморозить

Над Україною продовжує "царювати" Сибірський антициклон, тому на зміну теплу минулого тижня приходить помірніша погода.

Так, у неділю температура повітря становитиме у більшості областей помірні, вже ближчі до сезону 0+4 градуси, на крайньому заході до +6, у Чернівецькій області до +9 градусів, у південній частині +7+12 градусів. Про це пише у соціальній мережі синоптик Наталія Діденко.

У Києві 22 січня опади малоймовірні. Вночі підморозить, 0-2 морози, вдень +2+4 градуси.

"Згодом на тижні погода обіцяє бути свіжою, серйозних опадів не передбачається", — прогнозує Наталія Діденко.

Що саме представляє собою "свіжа погода" роз’яснюють фахівці синоптичних сайтів.

Так, згідно з інформацією на сайті Meteoprog, температура на новомоу тижні знизиться, але не дуже сильно, і буде "прив’язана", як маленька собачка, до нульових показників – сильних холодів, так само, як і африканської спеки – в найближчому майбутньому не передбачається.

З колегами згодні експерти з сайту Gismeteo, але при цьому вони більш "щедрі" на "плюсики" та "мінусики", відпускаючи "собачку" на "довшому" повідку.

У той же час варто нагадати, що така "ідилія" не буде вічною, і в лютому варто чекати на пару нетривалих морозних періодів і велику кількість опадів.