Зима возвращается из "командировки в апрель": какой будет погода в ближайшие дни

Синоптики расходятся во мнениях, когда ждать похолодания

"Зимнее потепление", как и предупреждали синоптики, пришло ненадолго.

Уже в пятницу, 20 января, теплая погода начнет "пятиться". Об этом пишет в социальной сети синоптик Наталья Диденко.

"О каких-то морозах речь еще не идет, однако в западных областях уже крутится вблизи нуля, периодически — мокрый снег. А в последующие дни похолодание охватит большую часть Украины", — пишет специалист.

Пока что температура воздуха будет находиться в пределах +6+11 градусов, на востоке +3+7 градусов, на западе около нуля.

Осадки – мокрый снег – ожидаются только в западной части Украины.

В Киеве 20 января без осадков, порывистый ветер, еще тепло, до +10 градусов.

С предостережением о том, что погода испортится, выступили и в Укргидрометцентре.

20 января в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях дождь и мокрый снег – первый уровень опасности.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — предупреждают синоптики.

В дальнейшем метеоситуация, согласно прогнозу сайта Meteoprog, будет развиваться в целом благоприятно: первые минусы днем в Украине ожидаются только в первых числах февраля – до этого будет небольшой "плюсик".

В то же время специалисты сайта GisMeteo уверены, что начало следующей недели принесет небольшое похолодание, затем до самого февраля будет сравнительно тепло.

К счастью, в феврале, согласно прогнозу народного синоптика Стаса Щедрина, настоящей зимы также не предвидится. Последний зимний месяц по температуре воздуха больше будет напоминать весну. Что не может не радовать наших сограждан, которые благодаря этому смогут сэкономить на платежках.