Необычно для зимы: синоптик удивил прогнозом погоды на февраль

Морозы в Украине еще дадут о себе знать

Небольшой период потепления в Украине сменяется похолоданием, а морозная погода может сохранятся всю первую половину февраля. Во второй половине месяца столбики термометров поползут вверх, но и осадков добавиться. Так считает синоптик Станислав Щедрин.

В комментарии изданию ТСН он рассказал, что до 5-7 февраля он ожидает прохладный характер погоды.

"По всей стране температура воздуха днем упадет до -4-6 градусов и до -7-9 градусов мороза ночью, а местами даже до -14 градусов. В то же время существенные осадки маловероятны, только на западе Украины будут периодически пролетать снегопады", — считает Щедрин.

Что касается второй декады месяца, то по прогнозу синоптика, в этот период осадков прибавится, а температура воздуха будет преимущественно плюсовая.

"Во второй декаде февраля температура вновь вырастет до плюсовых значений, но и осадков станет значительно больше — преимущественно в виде дождей и мокрого снега", — говорит Щедрин.

При этом он отметил, что весна в 2023 году будет раннеей.

"Последняя декада февраля будет похожа на начало марта, по всей стране будет преобладать относительно теплая погода, температура будет достигать от -2 до +7 градусов ночью и до -2+14 градусов днем в зависимости от региона", — прогнозирует синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине ждать сильных снегопадов.

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