Землю захлестнут мощные магнитные бури: опасные даты в феврале

Начало февраля окажется сложным для метеозависимых

Землю уже скоро накроет мощная магнитная буря. Она будет последней в январе 2023 года, однако в следующем месяце нам предстоит пережить еще целый ряд дней с повышенной геомагнитной активностью.

Так, по данным издания "РБК-Украина", всю первую половину февраля нашу планету будет "штормить". При этом только одна из магнитных бурь по прогнозу будет иметь малую мощность.

Расписание магнитных бурь на февраль 2023 года

5 февраля (очень сильная);

7 февраля (средней силы);

10 февраля (сильная);

15 февраля (слабая).

Что из себя представляют магнитные бури

Магнитными бурями называются возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они могут продолжаться, как несколько часов, так и несколько суток. Образуется они, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой планеты.

Как магнитная буря влияет на человека

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

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