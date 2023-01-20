Землю захлестнут мощные магнитные бури: опасные даты в феврале
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Начало февраля окажется сложным для метеозависимых
Землю уже скоро накроет мощная магнитная буря. Она будет последней в январе 2023 года, однако в следующем месяце нам предстоит пережить еще целый ряд дней с повышенной геомагнитной активностью.
Так, по данным издания "РБК-Украина", всю первую половину февраля нашу планету будет "штормить". При этом только одна из магнитных бурь по прогнозу будет иметь малую мощность.
Расписание магнитных бурь на февраль 2023 года
- 5 февраля (очень сильная);
- 7 февраля (средней силы);
- 10 февраля (сильная);
- 15 февраля (слабая).
Что из себя представляют магнитные бури
Магнитными бурями называются возмущения геомагнитного поля нашей планеты. Они могут продолжаться, как несколько часов, так и несколько суток. Образуется они, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой планеты.
Как магнитная буря влияет на человека
Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.
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