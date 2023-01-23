Незвичайно для зими: синоптик здивував прогнозом погоди на лютий

Морози в Україні ще дадуть про себе знати

Невеликий період потепління в Україні змінюється похолоданням, а морозна погода може збережуться усю першу половину лютого. У другій половині місяця стовпчики термометрів поповзуть вгору, але й додати опадів. Так вважає синоптик Станіслав Щедрін.

У коментарі виданню ТСН він розповів, що до 5-7 лютого він очікує на прохолодний характер погоди.

"По всій країні температура повітря вдень впаде до -4-6 градусів і до -7-9 градусів морозу вночі, а місцями навіть до -14 градусів. У той же час істотні опади малоймовірні, лише на заході України періодично пролітатимуть снігопади", — Вважає Щедрін.

Щодо другої декади місяця, то за прогнозом синоптика, у цей період опадів додасться, а температура повітря буде переважно плюсова.

"У другій декаді лютого температура знову зросте до плюсових значень, але й опадів стане значно більше – переважно у вигляді дощів та мокрого снігу", – каже Щедрін.

При цьому він зазначив, що весна 2023 року буде ранньою.

" Остання декада лютого буде схожа на початок березня, по всій країні переважатиме відносно тепла погода, температура сягатиме від -2 до +7 градусів вночі і до -2+14 градусів вдень залежно від регіону", - прогнозує синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні чекати на сильні снігопади.

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