Землю захлеснуть потужні магнітні бурі: небезпечні дати у лютому
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Початок лютого виявиться складним для метеозалежних
Землю скоро накриє потужна магнітна буря. Вона буде останньою в січні 2023 року, проте наступного місяця ми маємо пережити ще цілу низку днів з підвищеною геомагнітною активністю.
Так, за даними видання "РБК-Україна", усю першу половину лютого нашу планету "штормитиме". При цьому лише одна з магнітних бур за прогнозом матиме малу потужність.
Розклад магнітних бур на лютий 2023 року
- 5 лютого (дуже сильна);
- 7 лютого (середньої сили);
- 10 лютого (сильна);
- 15 лютого (слабка).
Що собою представляють магнітні бурі
Магнітними бурями називають обурення геомагнітного поля нашої планети. Вони можуть тривати як кілька годин, так і кілька діб. Утворюється вони, коли з околицями Землі зіштовхуються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою планети.
Як магнітна буря впливає на людину
Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.
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