Землю захлеснуть потужні магнітні бурі: небезпечні дати у лютому

Початок лютого виявиться складним для метеозалежних

Землю скоро накриє потужна магнітна буря. Вона буде останньою в січні 2023 року, проте наступного місяця ми маємо пережити ще цілу низку днів з підвищеною геомагнітною активністю.

Так, за даними видання "РБК-Україна", усю першу половину лютого нашу планету "штормитиме". При цьому лише одна з магнітних бур за прогнозом матиме малу потужність.

Розклад магнітних бур на лютий 2023 року

5 лютого (дуже сильна);

7 лютого (середньої сили);

10 лютого (сильна);

15 лютого (слабка).

Що собою представляють магнітні бурі

Магнітними бурями називають обурення геомагнітного поля нашої планети. Вони можуть тривати як кілька годин, так і кілька діб. Утворюється вони, коли з околицями Землі зіштовхуються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою планети.

Як магнітна буря впливає на людину

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

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