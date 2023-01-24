Опади та заморозки: подекуди в Україні лютий буде суворим

У лютому очікуються заморозки та опади

Низька температура повітря в Україні пануватиме весь лютий. У деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -10 градусів уночі.

На порталі Accuweather оприлюднили прогноз погоди на лютий для Києва, Львова, Одеси та Харкова. Заморозки настигатимуть ці області періодами.

Так, у Києві температура повітря буде в середньому від -10 до -1 градуса вночі, а вдень — від -3 до +3 градусів. Переважно буде хмарно з проясненнями. Пів місяця у столиці очікуються опади у вигляді дощу чи мокрого снігу з дощем. Щодо похолодання, то перший етап морозів накриє столицю з 1 по 7 лютого, а другий — з 12 по 18 лютого.

Погода в Києві

У Львові також очікуються опади та заморозки. Вночі стовпчик термометра опускатиметься до -9...0 градусів, а вдень підніматиметься до -1...+5 градусів. Опади у вигляді снігу, мокрого снігу з дощем та дощем очікуються протягом усього місяця. Заморозки очікуються у період з 5 по 7 лютого та з 12 по 20 лютого.

Погода у Львові

На півдні України морози очікуються на початку та в середині лютого, але переважно буде тепла й похмура погода з проясненнями. Вночі в Одесі температура повітря опускатиметься до -6…+1 градусів, а вдень теплішатиме до –1…+6 градусів. Опадів буде мало, а морози прийдуть 2-3 лютого та з 12 по 17 лютого.

Погода в Одесі

У Харкові лютий буде морозним. Вночі стовпчики термометра можуть опускатися до -5...-10 градусів, а вдень очікується від +2 до -5 градусів вдень. Опади прогнозуються на початку та наприкінці місяця, а мороз триматиметься весь час. Найбільш холодними днями синоптики називають 6-8 лютого та 12-18 лютого.

Погода в Харкові

Раніше "Телеграф" розповідав, що на сильні морози до кінця січня синоптики не очікують, а от у лютому можуть бути кілька морозних періодів.