Повного блекауту росія не досягла: озвучено відсоток руйнувань енергосистеми України

Спроби росіян влаштувати абсолютний блекаут у нашій країні з тріском провалилися

Відсоток руйнувань енергооб’єктів України, по яким російські окупанти продовжують регулярно завдавати масованих ракетних ударів, зараз на рівні 50-60%. Але залишити нашу країну у повній темряві у росіян не вийшло.

На сьогодні точні цифри закриті, тому відсоток завданих загарбниками збитків можна лише приблизно оцінити. Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.

"Точні цифри закриті, їх ніхто не дає. Я оцінюю відсоток руйнувань на рівні 50-60%. Нашу систему намагалися на 100% покласти, щоб був повний блекаут. Але це їм не вдалося. Відіграло свою роль у зниженні споживання електроенергії", — зазначив Плачков.

За його словами, зараз наша країна споживає близько 12-14 тисяч мегаватів. Водночас втрати становлять приблизно 10 тисяч мегаватів, включаючи Запорізьку атомну електростанцію.

Повну версію інтерв’ю з ексміністром Іваном Плачковим читайте на сайті: "Борги за електрику ростуть. У обленерго немає коштів на придбання та ремонт трансформаторів", — Іван Плачков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Укренерго" пояснили, чому ситуація з електрикою в нашій країні зараз залишається критичною і чому поки не скасовуватимуть аварійні відключення світла.