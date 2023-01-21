В Україні побудують ще два енергоблоки для АЕС: що відомо про проект та терміни

На реалізацію проекту знадобиться щонайменше 9 років

На Хмельницькій АЕС, яка так само як і інші постраждала від рук окупантів, збираються збудувати два енергоблоки АР 1000 за технологією американської компанії Westinghouse. Згідно з відкритими даними, електрична потужність одного такого енергоблоку близько 1,1 ГВт.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, буде розпочато розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва блоків та запущено процедуру сертифікації технології в Україні та приведення українського законодавства у відповідність.

Окремо він зазначив, що таким чином Україна остаточно цурається російських технологій в атомній енергетиці. Один такий енергоблок коштуватиме 5 млрд доларів США, але обидва блоки будуватимуть паралельно, щоб заощадити кошти. Гроші на це дасть НАЕК "Енергоатом" та використають кредитні кошти. Закінчення будівництва може припасти на 2032 рік.

Реактор AP1000 був сертифікований у США у 2006 році. Автори проєкту заявляють, що він менший і дешевший у порівнянні з аналогами. На відміну від звичайних реакторів на таких блоках використовується пасивна система безпеки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, крім захоплення Запорізької АЕС, росія може загрожувати ще одній атомній станції. Йдеться про Рівненську АЕС, яка знаходиться поблизу білоруського кордону.