Окупація не зламала природу: в Чорнобильський заповідник повернувся рідкісний звір (фото)

У природи власні плани на зону відчуження поблизу Чорнобильської АЕС

На території Чорнобильського заповідника, де ще навесні окопувалися російські окупанти, було помічено бурого ведмедя. Це надзвичайна перемога природи: і над радіацією, і над загальними планами кремлівських загарбників.

Як повідомили співробітники установи на офіційній Facebook-сторінці, лісовий красень потрапив в об'єктив фотопасток під час прогулянки лісом. Незвичність цього явища підкреслюється ще й тим, що на початку ХХ століття бурих ведмедів здебільшого бачили лише в лісах Карпат.

У зоні відчуження ЧАЕС вперше сліди перебування клишоногого були помічені ще на початку 2000-х. Але підтверджень постійному перебуванню ведмедів у цьому регіонів знайти не вдавалося. У 2010 році були помічені перші "задири" на соснах — позначки, які ведмеді лишають, аби показати свою територію, із 2014 по 2016 роки — окремі особи інколи потрапляли в об'єктиви прихованих фотокамер у лісах поблизу Чорнобиля.

Ось така пухнаста дупця втрапила до об'єктиву камери вночі

За два роки до повномасштабного вторгнення рф співробітники місцевого радіоаційно-екологічного біосферного заповідника почали співпрацювати із Франкфуртським зоологічним товариством в Україні. Вони намагалися підтвердити, що бурі ведмеді справді повернулися в зону відчуження. Дослідження продовжувалися, аж допоки росіяни не вирішили, що ЧАЕС — одна із їхніх цілей для захоплення.

"На початку літа роботу нашого офісу в Чорнобилі відновили та, враховуючи вимоги безпеки й режиму, продовжили наукові дослідження, — повідомляють спеціалісти. — І, як і в 2020-му, в 2022-му році ми знову зафіксували на заповідних територіях ведмедя бурого. Сподіваємося, що ця особина залишиться тут на постійно. Якщо до нас повернувся цей величний звір, можна стверджувати: Заповідник виконує функцію збереження природи успішно".

Володар лісу освоює нову територію

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" аналізував, чи може повторитися в Україні катастрофа, схожа до вибуху реактора на ЧАЕС та як їй можна запобігти.

Крім цього ми розповідали, скільки радіації могли отримати російські загарбники, котрі кілька довгих тижнів знаходилися в Чорнобилі.