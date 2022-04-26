36 років із катастрофи на ЧАЕС: чи може вона повторитись?

Ядерна катастрофа на АЕС змусила по-іншому ставитись до небезпеки такого вибуху

Чорнобильська катастрофа у 1986 році стала справжньою трагедією для України та приводом змінити підхід до ядерної безпеки у світі. На АЕС тоді вибухнув РВПК (реактор великої потужності канальний). Такі реактори все ще використовуються в росії, але вони пройшли модернізацію.

У МАГАТЕ намагаються звести ризик повторення Чорнобиля до мінімуму завдяки тренуванням персоналу та новішому та чутливішому обладнанню. Кожна катастрофа, чи то в СРСР, чи з Фукусімою в Японії дає привід для нових модернізацій та вдосконалення. Але інженер та інвестор Роберт Рапір вважає, що хоч така катастрофа і здається неймовірною у сучасному світі, ризики виключати не можна.

Неможливо передбачити усі причини аварій, вважає експерт. Людський фактор або величезна хвиля цунамі — події, які потенційно можуть призвести до катастрофи, можуть бути різними. Щоб мінімізувати наслідки, потрібно зробити кілька рівнів убезпечення для пом’якшення наслідків можливих проблем.

Чорнобиль у наші дні

Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну саме через Чорнобильську зону частина окупантів увійшла на територію нашої країни. Вони прийшли з боку Білорусі, де їм збудували дорогу. Потім — йшли танками та бронемашинами просто ґрунтом Чорнобильської зони, піднімаючи в повітря частинки землі та пил з підвищеним вмістом радіації. Тоді система датчиків почала бити на сполох — рівень радіації серйозно виріс.

Карта підвищення радіації у Чорнобильській зоні наприкінці лютого 2022 року

Систему відключили вже 25 лютого і потім російські солдати почали рити окопи та зводити оборонні споруди у Рудом лісі. Дослідники акцентували увагу, що багато радіоактивних елементів "пішли" за більш ніж тридцять років після катастрофи глибше в землю — їх знову підняли на поверхню. У той же день датчики були відключені — в Прип’яті зафіксували радіацію в 10200 нЗв на годину (10,2 мікрозиверта), при нормі в 0,1 — 0,2 мк3в/год. Останні дані датчиків, все що вище 1,2 мкЗв година – небезпечний радіаційний фон.

Дані щодо радіації у Прип’яті на 25.02

Дані про радіацію неподалік кордону з Білоруссю (3,89 мкЗв)

Нагадаємо — жити у зоні відчуження не можна. У 30-кілометровому колі можна буде знаходитись тривалий час через 50 років, а в 10-кілометровому — ніколи не буде безпечно для здоров’я.

Через дії окупантів могла статися нова катастрофа — на ЧАЕС відключалася електроенергія, критично важлива для охолодження, а також горів ліс у зоні, що могло призвести до поширення пилу на великі відстані.

Чорнобильська АЕС не єдиний радіаційний об’єкт, у якому "відзначилися" окупанти. Запорізьку атомну електростанцію вони навіть обстрілювали. Після цього на території почалася пожежа, яку вдалося загасити. Витоку радіації не було.

Як раніше писав "Телеграф", ця АЕС може витримати багато, але оскільки вона є найбільшою в Європі, якщо трапиться катастрофа — накриє майже весь континент — від Європи до російського Уралу.