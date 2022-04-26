36 лет с катастрофы на ЧАЭС: может ли она повториться?

Ядерная катастрофа на АЭС заставила по-другому относиться к опасности такого взрыва

Чернобыльская катастрофа в 1986 году стала настоящей трагедией для Украины и поводом изменить подход к ядерной безопасности в мире. На АЭС тогда взорвался РБМК (реактор большой мощности канальный). Такие реакторы все еще используются в россии, но они прошли модернизацию.

В МАГАТЭ пытаются свести риск повторения Чернобыля к минимуму благодаря тренировкам персонала и более новому и чувствительному оборудованию. Каждая катастрофа, будь то в СССР или с Фукусимой в Японии дает повод для новых модернизаций и усовершенствования. Но инженер и инвестор Роберт Рапир считает, что хоть такая катастрофа и кажется невероятной в современном мире, риски исключать нельзя.

Невозможно предусмотреть все причины аварий, считает эксперт. Человеческий фактор или огромная волна цунами — события, которые потенциально могут привести к катастрофе могу быть разными. Для того, чтобы минимизировать последствия, нужно сделать несколько уровней для смягчения последствий вероятных проблем.

Чернобыль в наши дни

Во время полномасштабного вторжения россии в Украину именно через Чернобыльскую зону часть оккупантов вошла на территорию нашей страны. Они пришли со стороны Беларуси, где для них выстроили дорогу. Потом — шли танками и бронемашинами просто по грунту Чернобыльской зоны, поднимая в воздух частички земли и пыль с повышенным содержанием радиации. Тогда система датчиков начала бить тревогу — уровень радиации серьезно вырос.

Карта повышения радиации в Чернобыльской зоне в конце февраля 2022 года

Систему отключили уже 25 февраля и затем российские солдаты начали рыть окопы и возводить оборонительные сооружения в Рыжем лесу. Исследователи акцентировали внимание, что многие радиоактивные элементы "ушли" за более чем тридцать лет после катастрофы глубже в землю — их снова подняли на поверхность. В тот же день датчики были отключены — в Припяти зафиксировали радиацию в 10200 нЗв в час (10,2 микрозиверта), при норме в 0,1 — 0,2 мк3в / ч. Последние данные датчиков, все что выше 1,2 мкЗв в час — опасный радиационный фон.

Данные по радиации в Припяти на 25.02

Данные о радиации неподалеку от границы с Беларусью (3,89 мкЗв)

Напомним — жить в зоне отчуждения нельзя. В 30-километровой окружности можно будет находиться длительное время через 50 лет, а в 10-километровой— никогда не будет безопасно для здоровья.

Из-за действий оккупантов могла произойти новая катастрофа — на ЧАЭС отключалась электроэнергия, критически важная для охлаждения, а также горел лес в зоне, что могло привести к распространению пыли на очень большие расстояния.

Чернобыльская АЭС не единственный радиационный объект в котором "отметились оккупанты". Запорожскую атомную электростанцию они даже обстреливали. После этого на территории начался пожар, который удалось потушить. Утечки радиации не было.

Как ранее писал "Телеграф", эта АЭС может выдержать многое, но поскольку она крупнейшая в Европе, если случится катастрофа — накроет почти весь континент — от Европы до российского Урала.