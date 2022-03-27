В зоне ЧАЭС горят 10 тыс. гектаров леса: Украина бьет тревогу

В зоне отчуждения повысился уровень радиоактивного загрязнения воздуха.

В воскресенье, 27 марта, на 32-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров леса.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По словам Денисовой, в зоне отчуждения из-за боевых действий начался большой пожар из-за которого повысился уровень радиоактивного загрязнения воздуха. В атмосферу высвобождаются радионуклиды, переносимые ветром на значительные расстояния. Это чревато радиацией Украине, Беларуси и странам Европы. Ситуацию усугубляет сильный ветер, что способствует распространению пожара. Пламенем могут быть охвачены хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов, находящиеся на территории Чернобыльской зоны.

Денисова обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы организация как можно быстрее отправила в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, дабы предотвратить непоправимые последствия не только для Украины, но и для всего мира. Кроме того, она отметила, что предотвратить катастрофические последствия можно только путем немедленной деоккупации россиянами зон повышенной опасности.

Ранее сообщалось, что мэра города Славутич, что вблизи Чернобыля, Юрия Фомичева, которого утром 26 марта похитили российские оккупанты, освободили из плена.