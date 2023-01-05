Оккупация не сломала природу: в Чернобыльский заповедник вернулся редкий зверь (фото)

У природы собственные планы на зону отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС

На территории Чернобыльского заповедника, где еще весной окапывались российские оккупанты, был замечен бурый медведь. Это огромная победа природы и над радиацией, и над планами кремлевских захватчиков.

Как сообщили сотрудники учреждения на официальной Facebook-странице, лесной красавец попал в объектив фотоловушек во время прогулки по лесу. Необычность этого явления подчеркивается еще и тем, что в начале ХХ века бурых медведей чаще всего видели только в лесах Карпат.

В зоне отчуждения ЧАЭС впервые следы пребывания косолапого были замечены еще в начале 2000-х. Но подтверждений постоянному пребыванию медведей в этом регионе найти не удавалось. В 2010 году были замечены первые "задиры" на соснах — отметки, которые медведи оставляют, чтобы показать свою территорию, с 2014 по 2016 годы — отдельные особи иногда попадали в объективы скрытых фотокамер в лесах близ Чернобыля.

Вот такая пушистая попка попала к объективу камеры ночью

За два года до полномасштабного вторжения рф сотрудники местного радиоационно-экологического биосферного заповедника начали сотрудничать с Франкфуртским зоологическим обществом в Украине. Они пытались подтвердить, что бурые медведи действительно вернулись в зону отчуждения. Исследования продолжались, пока россияне не решили, что ЧАЭС — одна из их целей для захвата.

"В начале лета работу нашего офиса в Чернобыле возобновили и, учитывая требования безопасности и режима, продолжили научные исследования, — сообщают специалисты. — И, как и в 2020-м, в 2022 году мы снова зафиксировали на заповедных территориях медведя бурого. Надеемся, что эта особь останется здесь постоянно. Если к нам вернулся этот величественный зверь, можно утверждать: Заповедник выполняет функцию сохранения природы успешно".

Обладатель леса осваивает новую территорию

Напомним, что ранее "Телеграф" анализировал, может ли повториться в Украине катастрофа, похожая на взрыв реактора на ЧАЭС и как ее можно предотвратить.

Кроме того, мы рассказывали, сколько радиации могли получить российские захватчики, которые несколько долгих недель находились в Чернобыле.