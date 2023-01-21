В Украине построят еще два энергоблока для АЭС: что известно о проекте и сроках

На реализацию проекта понадобится минимум 9 лет

На Хмельницкой АЭС, которая так же как и другие пострадала от рук оккупантов, собираются построить два энергоблока АР 1000 по технологии американской компании Westinghouse. Согласно открытым данным электрическая мощность одного такого энергоблока порядка 1,1 ГВт.

Соответствующее решение принял Кабмин. По словам министра энергетики Германа Галущенко будет начата разработка технико-экономического обоснования строительства блоков и запущено процедуру сертификации технологии в Украине и приведение украинского законодательства в соответствие.

Отдельно он отметил, что таким образом Украина окончательно отказывается от российских технологий в атомной энергетике. Один такой энергоблок будет стоить 5 млрд долларов США, но оба блока будут строить параллельно, чтобы сэкономить средства. Деньги на это даст НАЭК "Энергоатом" и кредитные средства. Окончание строительства может припасть на 2032 год.

Реактор AP1000 был сертифицирован в США в 2006 году. Авторы проекта заявляют, что он более маленький и дешевый в сравнении с аналогами. В отличие от обычных реакторов на таких блоках используется пассивная система безопасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме захвата Запорожской АЭС, россия может угрожать еще одной атомной станции. Речь о Ровенской АЭС, которая находится в близости от белорусской границы.