Полного блэкаута россия не добилась: озвучен процент разрушений энергосистемы Украины

Попытки россиян устроить абсолютный блэкаут в нашей стране с треском провалились

Процент разрушений энергообъектов Украины, по которым российские оккупанты продолжают регулярно наносить массированные ракетные удары, сейчас на уровне 50-60%. Но оставить нашу страну в полной тьме у россиян не вышло.

На сегодняшний день точные цифры являются закрыты, потому процент нанесенного захватчиками ущерба можно лишь примерно оценить. Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.

"Точные цифры закрыты, их никто не дает. Я оцениваю процент разрушений на уровне 50–60%. Нашу систему пытались на 100% положить, чтобы был полный блэкаут. Но это им не удалось. Сыграло свою роль в снижении потребления электроэнергии", — отметил Плачков.

По его словам, на данный момент наша страна потребляет порядка 12-14 тысяч мегаватт. В то же время потери составляют примерно 10 тысяч мегаватт, включая Запорожскую атомную электростанцию.

Полную версию интервью с экс-министром Иваном Плачковым читайте на сайте: "Долги за электричество растут. У облэнерго нет средств на приобретение и ремонт трансформаторов", — Иван Плачков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "Укрэнерго" объяснили, почему ситуация с электричеством в нашей стране сейчас остается критичной и почему пока не будут отменять аварийные отключения света.