Прилеты в нескольких регионах: в "Укрэнерго" озвучили последствия ночного обстрела россии

В части областей применяются аварийные отключения электроэнергии

Российские оккупанты совершили уже 14 по счету массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. В результате ракетных обстрелов были повреждены объекты высоковольтной инфраструктуры в южном и западном регионах.

Повреждения в свою очередь вызвали перебои с электроснабжением в части областей нашей страны. Кроме того, в ночь на 10 февраля российские оккупанты совершили атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру. Речь идет об электростанциях и объектах системы передачи. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения", — говорится в сообщении.

Отметим, что утром 10 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что враг может готовить новую массированную атаку по городам нашей страны. По ее словам, захватчики могут задействовать БПЛА Shahed.

В "Укрэнерго" в свою очередь уже приступили к превентивным отключениям света. Это консулось Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской и Днепропетровской областей.

Напомним, в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков озвучил примерный процент разрушений в энергосистеме Украины в результате ракетных атак.