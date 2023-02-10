Враг атаковал Украину ночью "Калибрами" и "С-300": в ряде городов была объявлена тревога и гремели взрывы

В Харькове враг разрушил объекты критической инфраструктуры

Ночь на пятницу, 10 февраля, была неспокойной в ряде регионов Украины: враг обстреливал города "Калибрами" и "С-300".

Под первую волну атак после полуночи попали многие области страны, начиная с юга.

Вторая волна атак началась около 4 часов утра, когда "покраснели" все регионы, кроме западных и Одесской. По данным мониторинговой группы Monitor, оккупанты начали ракетную атаку, запустив крылатые ракеты "Калибр" с восточного побережья временно оккупированного Крыма.

Тогда же начали сообщать о работе ПВО. В частности, местные паблики сообщали о сбитых ракетах в Днепропетровской области.

По данным мониторинговой группы Monitor, оккупанты начали ракетную атаку, запустив крылатые ракеты "Калибр" с восточного побережья временно оккупированного Крыма. О взрывах на 4:15 сообщили в Днепропетровской и Запорожской областях.

По предварительной информации, в Запорожской области силы ПВО успешно сбили 2 ракеты. Еще одну ракету, вероятно, сбили на Днепропетровщине. Однако в воздухе зафиксирована еще не менее 1 вражеская ракета.

В то же время, по меньшей мере, 6 взрывов прогремели в Харькове. Глава ОВА Олег Синегубов подтвердил обстрел области и призвал граждан находиться в укрытиях.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", — написал глава ОГА Олег Синегубов.

Вероятно, оккупанты наносили удары ракетами С-300. По данным Monitor, по Харькову выпустили не менее 10 ракет. В результате вражеских прилетов возникли пожары, в некоторых районах перебои со светом.

По информации мэра города Игоря Терехова, русский враг бил по критической инфраструктуре Харькова, отчего нельзя исключить возможные перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. Информацию о раненых и масштабах разрушений устанавливают.

Также под обстрел "С-300" попали Запорожье и область.

К пяти часам в большинстве областей прозвучал отбой воздушной тревоги, в то же время появилось предупреждение, что ближе к утру возможен выход на рубежи пусков стратегической авиации, поэтому украинцев просят быть внимательными к сигналам тревоги и своевременно направляться в укрытия.

Ранее сообщалось о том, что с начала февраля россия уже дважды серьезно обстреливала центральные районы Харькова, — пострадали как жилые дома, так и университет, и даже центральный парк.