Угроза не миновала: в ВСУ сделали заявление по поводу ракетного удара россии

В начале обстрела россияне держали в акватории пять ракетоносителей с 36 снарядами

Массированная ракетная атака 14 января производилась не только с территории России, но и с Черного моря. Как сообщила глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, за минувшие сутки россияне потратили лишь около половины "Калибров", которые имели на кораблях, дежурящих в акватории вблизи Крыма. Это означает, что новый удар может произойти в любой момент.

Об этом Гуменюк сообщила в эфире национального телемарафона. Она подчеркнула, что в целом россияне снарядили для атаки пять ракетоносителей, один из которых является подлодкой. Они были вооружены ракетами типа "Калибр" на момент начала массированного обстрела Украины.

"Если вчера в Черном море находился запас — 36 ракет, то около половины они использовали со времени атаки. И остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители. Надо понимать, что они еще могут быть применены", — подчеркнула представительница Сил обороны юга.

Когда именно способна произойти повторная атака, пресс-офицер не сообщила, однако дала понять, что военные внимательно наблюдают за маневрами россиян в акватории Черного моря.

Следует отметить, что последний ракетный удар пришелся на несколько областей. В частности, прилеты были зафиксированы в Харьковской, Львовской, Одесской, Ивано-Франковской, а также Киевской, Запорожской и Винницкой областях. Одной из самых больших трагедий 14 января стало попадание ракеты Х-22 в многоэтажку в Днепре.

Эта ситуация уже стала поводом к скандалу после одиозного заявления советника ОП Алексея Арестовича. Его слова успели опровергнуть представители Воздушных Сил ВСУ, объяснив, почему ПВО не могла работать по этой цели.