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Центр разносят ракетами все сильнее: как выглядит Харьков после новых обстрелов (репортаж)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Как сейчас выглядит университет Бекетова и парк Горького в Харькове
Как сейчас выглядит университет Бекетова и парк Горького в Харькове. Фото telegraf.com.ua

Мирные объекты продолжают страдать от российской агрессии

С начала февраля россия уже дважды серьезно обстреливала центральные районы Харькова, — пострадали как жилые дома, так и университет, и даже центральный парк.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и показал на фото и видео, как сейчас выглядят после ударов парк Горького и университет Бекетова.

Заметим, что центральный парк Горького, который является визитной карточкой Харькова, обстреляли в ночь на 8 февраля. Еще четыре ракеты ударили по объекту промышленности.

После удара в парке была огромная рытвина, которую уже засыпали. Как видно, от ударной волны пострадали камеры видеонаблюдения и заведения:

Харьков обстрел 8 февраля - Парк Горького после удара ракеты
Любимый парк харьковчан уже далеко не впервые попал под удар
Харьков обстрел 8 февраля - Парк Горького после удара ракеты

До этого мощный обстрел был 5 февраля, — тогда среди прочего сильно пострадал Харьковский университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова, там частично разрушены два верхних этажа.

Вот как масштабы повреждений выглядят с воздуха:

Университет Бекетова Харьков после обстрела с высоты дрона
Университет Бекетова с высоты дрона
Университет Бекетова Харьков после обстрела с высоты дрона
Как видно, разбирать завалы придется еще долго
Университет Бекетова Харьков после обстрела с высоты дрона
От верхнего этажа осталась лишь груда мусора
Университет Бекетова Харьков после обстрела с высоты дрона
Хламом завалило и весь двор университета

Как видно на фото, разрушения серьезные и восстановление будет долгим. Но харьковчане времени не теряют и уже потихоньку собирают мусор и закрывают окна фанерой.

Университет Бекетова в Харькове после обстрела 5 февраля 2023
Уничтожено много кабинетов
Университет Бекетова в Харькове после обстрела 5 февраля 2023
Обломки и строительный мусор придется собирать еще долго
Университет Бекетова в Харькове после обстрела 5 февраля 2023
Университет Бекетова в Харькове изнутри после обстрела 5 февраля 2023
Изнутри разрушения выглядят внушительнее
Университет Бекетова в Харькове изнутри после обстрела 5 февраля 2023
Как выглядит внутри университет Бекетова в Харькове после обстрела 5 февраля 2023
Пострадали обычные учебные аудитории
Как выглядит внутри университет Бекетова в Харькове после обстрела 5 февраля 2023
Университет Бекетова в Харькове после обстрела 5 февраля 2023
Университет Бекетова в Харькове после обстрела 5 февраля 2023
Окна временно заменяют фанерой
Трудолюбивые харьковчане не дают городу превратиться в руины

Как сообщал "Телеграф", до этого Харьков также обстреливали в самом конце января, — тогда под удар попала многоэтажка, погибли люди.

Теги:
#Харьков #Обстрел #Парк Горького #Репортаж #Университет городского хозяйства им. Бекетова