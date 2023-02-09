Центр разносят ракетами все сильнее: как выглядит Харьков после новых обстрелов (репортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1840
Мирные объекты продолжают страдать от российской агрессии
С начала февраля россия уже дважды серьезно обстреливала центральные районы Харькова, — пострадали как жилые дома, так и университет, и даже центральный парк.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и показал на фото и видео, как сейчас выглядят после ударов парк Горького и университет Бекетова.
Заметим, что центральный парк Горького, который является визитной карточкой Харькова, обстреляли в ночь на 8 февраля. Еще четыре ракеты ударили по объекту промышленности.
После удара в парке была огромная рытвина, которую уже засыпали. Как видно, от ударной волны пострадали камеры видеонаблюдения и заведения:
До этого мощный обстрел был 5 февраля, — тогда среди прочего сильно пострадал Харьковский университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова, там частично разрушены два верхних этажа.
Вот как масштабы повреждений выглядят с воздуха:
Как видно на фото, разрушения серьезные и восстановление будет долгим. Но харьковчане времени не теряют и уже потихоньку собирают мусор и закрывают окна фанерой.
Как сообщал "Телеграф", до этого Харьков также обстреливали в самом конце января, — тогда под удар попала многоэтажка, погибли люди.