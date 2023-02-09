Центр разносят ракетами все сильнее: как выглядит Харьков после новых обстрелов (репортаж)

Мирные объекты продолжают страдать от российской агрессии

С начала февраля россия уже дважды серьезно обстреливала центральные районы Харькова, — пострадали как жилые дома, так и университет, и даже центральный парк.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и показал на фото и видео, как сейчас выглядят после ударов парк Горького и университет Бекетова.

Заметим, что центральный парк Горького, который является визитной карточкой Харькова, обстреляли в ночь на 8 февраля. Еще четыре ракеты ударили по объекту промышленности.

После удара в парке была огромная рытвина, которую уже засыпали. Как видно, от ударной волны пострадали камеры видеонаблюдения и заведения:

Любимый парк харьковчан уже далеко не впервые попал под удар

До этого мощный обстрел был 5 февраля, — тогда среди прочего сильно пострадал Харьковский университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова, там частично разрушены два верхних этажа.

Вот как масштабы повреждений выглядят с воздуха:

Университет Бекетова с высоты дрона

Как видно, разбирать завалы придется еще долго

От верхнего этажа осталась лишь груда мусора

Хламом завалило и весь двор университета

Как видно на фото, разрушения серьезные и восстановление будет долгим. Но харьковчане времени не теряют и уже потихоньку собирают мусор и закрывают окна фанерой.

Уничтожено много кабинетов

Обломки и строительный мусор придется собирать еще долго

Изнутри разрушения выглядят внушительнее

Пострадали обычные учебные аудитории

Окна временно заменяют фанерой

Трудолюбивые харьковчане не дают городу превратиться в руины

Как сообщал "Телеграф", до этого Харьков также обстреливали в самом конце января, — тогда под удар попала многоэтажка, погибли люди.