Россияне среди ночи обстреляли ракетами самое сердце Харькова (фото)

Около полуночи по Харькову ударили ракеты С-300

В ночь на среду, 8 февраля, российские военные нанесли ракетный удар по самому центру Харькова, — среди прочего был прилет по парку Горького.

Фото последствий обстрела опубликовал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Отмечается, что о ракетном ударе по Харькову около 23 часов 7 февраля заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Позже он пояснил, что предварительно были попадания 6-10 ракет типа С-300 в центральной части Харькова.

Уже утром мэр Терехов рассказал, что среди прочего было попадание по центральному харьковскому парку Горького.

Парк Горького в Харькове на карте

UPD: позже Синегубов добавил, что еще четыре ракеты попали по объекту промышленности, был большой пожар. Предварительно никто не пострадал.

Как видно по фото из парка Горького, прилет был сильным:

Снова ракеты ударили по любимому парку харьковчан

Рытвина впечатляющая

Стоит заметить, что это уже далеко не впервые российские снаряды бьют по парку Горького, который является одной из главных визитных карточек Харькова.

В частности, несколько раз центральный парк Харькова попадал под обстрел в апреле, а обстрел 9 августа 2022 года нанес парку ущерба на 3,18 млрд грн.

Как сообщал "Телеграф", прошлый раз враг серьезно обстрелял Харьков 5 февраля, — тогда под удар попали жилые здания и корпус университета.