Россияне среди ночи обстреляли ракетами самое сердце Харькова (фото)
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Около полуночи по Харькову ударили ракеты С-300
В ночь на среду, 8 февраля, российские военные нанесли ракетный удар по самому центру Харькова, — среди прочего был прилет по парку Горького.
Фото последствий обстрела опубликовал городской голова Харькова Игорь Терехов.
Отмечается, что о ракетном ударе по Харькову около 23 часов 7 февраля заявил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Позже он пояснил, что предварительно были попадания 6-10 ракет типа С-300 в центральной части Харькова.
Уже утром мэр Терехов рассказал, что среди прочего было попадание по центральному харьковскому парку Горького.
UPD: позже Синегубов добавил, что еще четыре ракеты попали по объекту промышленности, был большой пожар. Предварительно никто не пострадал.
Как видно по фото из парка Горького, прилет был сильным:
Стоит заметить, что это уже далеко не впервые российские снаряды бьют по парку Горького, который является одной из главных визитных карточек Харькова.
В частности, несколько раз центральный парк Харькова попадал под обстрел в апреле, а обстрел 9 августа 2022 года нанес парку ущерба на 3,18 млрд грн.
Как сообщал "Телеграф", прошлый раз враг серьезно обстрелял Харьков 5 февраля, — тогда под удар попали жилые здания и корпус университета.