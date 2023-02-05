Есть прилет: враг с самого утра обстрелял Харьков (видео)

Количество пострадавших уточняется

Российские оккупанты обстреляли Харьков — сообщается про взрывы в центральной части города. Насчитали минимум два.

Обстрел подтвердил глава ОВА Олег Синегубов. Он также сообщил, что в центр города предварительно прилетела ракета С-300.

По данным городского головы Игоря Терехова, две вражеские ракеты попали в центр Харькова в Киевском районе. На месте работают спасатели, которые разбирают завалы и проводят поисковую операцию. Как минимум одна из ракет попала в жилой дом. Начался пожар, известно про одного пострадавшего.

Согласно данным местных телеграм-каналов, обстрел велся со стороны Белгорода из города Строитель. Количество пострадавших и масштабы разрушений уточняются.

Взрывы прозвучали во время воздушной тревоги. После взрывов в Харькове тревога распространилась на половину страны, начиная с северо-востока.

Карта тревог в Украине на 8:40 5 февраля

В соцсетях местные жители сообщают о перебоях с сетью интернет после взрывов. Накануне оккупанты обстреливали из артиллерии и минометов населенные пункты в районе линии фронта в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах. Это второй удар по центру Харькова за последние несколько дней. Предыдущий обстрел произошел 29 января, когда в результате попадания С-300 по жилому дому погибла женщина.