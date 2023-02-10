россия наносит новый удар по Украине: что известно (обновляется)

Оккупанты готовятся нанести очередные серьезные повреждения энергетической системе Украины

Масштабная атака на Украину в ночь на 10 февраля не явилась последним ударом российской армии. Уже утром, около 8:30, была объявлена масштабная воздушная тревога из-за ракетной активности врага. Глава пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что возможны точечные удары врага по определенным конкретным объектам.

"Телеграф" следит за ситуацией и обновляет материал по мере поступления новой информации:

10:20 Ким сообщает, что одна российская ракета подмечена над Молдовой.

10:10 Есть информация о взрывах в Киеве, Харькове, Одесской, Николаевской, Полтавской и Кривом Роге. Работает ПВО. Сохраняем спокойствие и держимся ближе к укрытиям.

09:30 Гуменюк заявила, что с помощью дронов россияне вероятно узнавали ночью расположение средства противовоздушной обороны, чтобы потом было легче маневрировать ракетами.

"То, что "Шахеды" были направлены по тем регионам, которые имеют промышленное значение, в частности, Днепропетровщина, Запорожье, Винницкая область, говорит о поиске систем противовоздушной обороны и подготовке к атаке на объекты критической инфраструктуры", — подчеркнула Гуменюк.

Следует отметить, что по информации ОК "Юг" также могут использоваться и морские ракетоносители, в том числе находящиеся в Черном море. Пока таких кораблей там три — два надводных и один подводный.

Добавим, что по информации прессслужбы Воздушных Сил ВСУ, первые запуски крылатых ракет (авиация) произошли около половины девятого утра.

"Укрэнерго" уже приступили к превентивным отключениям света — в частности, в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Черкасской и Житомирской областях. Вероятно отключение энергоснабжения и в других регионах.

Отметим, что есть уже и информация о первых попаданиях ракет. "Счастливчиком" стал Кривой Рог, о чем сообщил глава военной администрации Александр Вилкул.

Ранее "Телеграф" рассказывал о деталях ночного обстрела нескольких областей Украины. Раздавались десятки взрывов, были пожары, известно о пострадавших.