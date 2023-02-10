Разрушения серьезные: появились новые детали ночной атаки на Украину

Россияне применяли не только крылатые ракеты, но и "шахеды", а также артиллерию

В ночь на 10 февраля российские оккупанты в очередной раз продолжили терроризировать мирное население Украины, атаковав сразу несколько регионов. Под прицелом ракет, беспилотников и артиллерии оказались Днепропетровская, Запорожская, Хмельницкая и Харьковская области. Утром представители местного самоуправления сообщили первые подробности ночной атаки.

Одной из первых "целей" российских территористов стала Днепропетровщина. Как отметил глава ОВА Сергей Лысак, местные силы противовоздушной обороны смогли выстоять перед нашествием "шахедов". Каждая из боевых "птичек" врага была успешно обезврежена, прежде чем добраться до цели.

Однако этого россиянам показалось мало, так что произошла еще и ракетная атака. К сожалению, в Криворожском районе пострадал объект энергетической инфраструктуры. 46-летний работник получил ранение, ему уже оказана вся необходимая помощь. Лечение мужчина согласился проходить дома. Последствия же попадания пытаются ликвидировать.

Также обломки ракеты вызвали пожар в двухэтажном доме Песчанской ОТГ. К счастью, никто не пострадал. По данным главы областного совета Николая Лукашука, оказалась под вражеским огнем этой ночью и Покровская община. Пока о пострадавших неизвестно, территорию еще не обследуют.

Весьма "горячо" ночью было в Запорожье. Всего через час в областном центре зафиксировали сразу 17 прилетов. По данным секретаря горсовета Андрея Куртева, это самое большое количество за время всей полномасштабной войны. Конечно, первоочередными целями была выбрана энергетическая инфраструктура. Данные по разрушениям и пострадавшим пока уточняются.

Критической инфраструктуре досталось и на Харьковщине. Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, за ночь в области раздалось около 10 взрывов, некоторые районы испытывают серьезные проблемы с энергоснабжением. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий, другие данные, в том числе о возможных жертвах, еще не поступали.

Также во вражеский огонь попала и Хмельницкая область. По данным главы областной военной администрации Сергея Гамалия, около четырех утра россияне ударили "шахедами" по критической инфраструктуре в Шепетовском районе. Загорелся серьезный пожар, который уже к восьми утра успешно потушили. Пострадавших, к счастью, нет.

Так выглядел пожар на месте прилета в Хмельницкой области

Ранее "Телеграф" рассказывал детали взрыва, произошедшего в одном из районов Киева накануне. К счастью, он не был связан с атаками русской армии.

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