Если хватит сил и энтузиазма: Жданов оценил в процентах вероятность захватит оккупантами Днепра

По мнению эксперта, наступление русских "захлебнется" в пределах двух областей

В связи с постоянно появляющимися прогнозами относительно начала русскими захватчиками массированного наступления в свети периодически раздаются опасения, что продвижение войск агрессора может достичь города Днепр и его оккупации.

Ответ на подобные прогнозы решил дать на своем youtube-канале и военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, захватчики не смогут даже выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а о более масштабных целях нечего и говорить.

"Вероятность того, что наступление российских войск дойдет до города Днепра равно 0,01%. 99,9% — что наступление РФ не то, что не дойдет до Днепра, а даже не выйдет на административные границы Донецкой и Луганской областей. Потому что в нас есть все шансы удержать позиции", — полагает Жданов.

При этом он скептически предлагает "посмотреть, на сколько времени у российских войск хватит сил и энтузиазма, чтобы держать этот темп наступления с таким количеством потерь".

В то же время подполковник запаса и признает, что количество потерь Кремль никогда не волновало, но в этом случае вопрос будет стоять в том, насколько хватит людоедскому режиму путина ресурсов для того, чтобы пополнять ряды мобилизованных.

Напомним, генерал Польши Вальдемар Скшипчак предположил, что Россия может напасть на Украину из Воронежа, Курска, Брянска, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр.

Ранее "Телеграф" писал о еще одном виде сценариев войны – речь шла о том, какими путями будет освобождаться украинский Крым.