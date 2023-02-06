Якщо вистачить сил та ентузіазму: Жданов оцінив у відсотках ймовірність захоплення окупантами Дніпра

На думку експерта, наступ росіян "захлинеться" в межах двох областей

У зв’язку з прогнозами, щодо початку російськими загарбниками масованого наступу періодично лунають побоювання, що просування військ агресора може досягти міста Дніпро та його окупації.

Відповідь на такі прогнози вирішив дати на своєму youtube-каналі і військовий експерт Олег Жданов.

На його думку, загарбники не зможуть навіть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а про більш масштабні цілі нема чого й казати.

"Ймовірність того, що наступ російських військ дійде до міста Дніпра — 0,01%. А 99,9% — що наступ РФ не те, що не дійде до Дніпра, а навіть не вийде на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Тому що в нас є всі шанси утримати позиції", — вважає Жданов.

При цьому він скептично пропонує "подивитися, на скільки часу у російських військ вистачить сил та ентузіазму, щоб тримати цей темп наступу з такою кількістю втрат".

У той же час підполковник запасу і визнає, що кількість втрат кремль ніколи не хвилювала, але в цьому випадку питання стоятиме в тому, наскільки вистачить людоїдському режиму путіна ресурсів для того, щоб поповнювати ряди мобілізованих.

Нагадаємо, генерал Польщі Вальдемар Скшипчак припустив, що Росія може напасти на Україну з Воронежа, Курська, Брянська, рухатися звідти у південному напрямку, на захід від Харкова. При цьому сценарії під ударом опиняються Полтава та Дніпро.

Раніше "Телеграф" писав про ще один вид сценаріїв війни – йшлося про те, якими шляхами буде звільнено український Крим.