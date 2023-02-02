Три сценарії звільнення Криму: полковник спрогнозував, як і коли можна деокупувати півострів

Михайло Притула оцінив "Телеграфу" песимізм в США щодо швидкого повернення Україні Кримського півострова

У перегляді прогнозів в США щодо перспектив звільнення Україною окупованого Криму немає нічого дивного. Адже американські аналітики та політики виходять з певних прагматичних міркувань щодо мінімізації жертв під час військових операцій. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт, полковник СБУ у відставці Михайло Притула.

Зазначимо, раніше американське видання Politico написало, що у Пентагоні начебто не вірять у здатність України повернути Крим найближчим часом.

"Є кілька шляхів-сценаріїв по звільненню Криму. Перший сценарій: військовий — коли українські війська штурмують Перекоп, наступають на Крим і зав'язують у бойові дії великі сили в тому регіоні. Звісно, такий сценарій для України небажаний, тому що — це великі втрати особового складу і надто велике навантаження на логістику. І якщо розв'язувати дану військову кампанію по звільненню Криму, не вирішивши інші воєнні завдання проти військ рф (які стоять на півночі, на сході), то це буде смертельно небезпечним для України", — каже він.

За словами експерта, відтак найвірогідніше деокупація Криму може йти за наступними сценаріями, які далі залежатимуть від сталості та стійкості влади в самій росії.

"Другий сценарій: якщо, наприклад, путін піде зі свого поста, звісно, що за такої умови сенс продовжувати війну у росії буде повністю відсутній. У продовженні війни не буде ніякого економічного, ні політичного, ні демографічного, ні геополітичного смислу. Таким чином війна закінчується, і росія виводить самостійно свої війська і з України, і зокрема з Криму. Тобто, вже після політичної чи фізичної відставки путіна", — підкреслює Михайло Притула.

Полковник СБУ додав також, що є i третій сценарій: "Наприклад, путін зрозуміє, що він цю війну не виграє, і для того, щоб залишитися при владі та зберегти росію, йому треба терміново закінчити військову кампанію та вивести війська рф на кордони 1991 року, звільнити всі українські території. А для своїх громадян сказати, що вся мета "СВО" досягнута, все добре, "денацифікація"/"демілітаризація" України відбулася. І всі у рф повірять йому та скажуть, "О, добре, у нас суперпутін!". А вони (росіяни. — Авт.) потім продовжать собі готуватися до нової війни з Україною. Але у цьому випадку, так чи інакше, він має звільнити територію України", — пояснює він.

Але, як уточнює військовий експерт, по цьому сценарію здорового глузду путін навряд чи піде, тому, "скоріше за все, буде саме другий сценарій, коли звільнення Криму буде вже відбуватися паралельно з військовими звільненнями Донбасу, півдня України, і відповідно з цими звільненнями буде відбуватися зміна в керівництві кремля".

"Таким чином Крим, скоріше за все, буде звільнений або наприкінці 2023 року, або в кінці 2024-го. Ці прогнози досить очевидні і зрозуміло, чому так кажуть в США", — резюмував він.

Зазначимо, напередодні політичний експерт, військовослужбовець ЗСУ Тарас Березовець наголошував, що окремі оптимістичні прогнози щодо звільнення Криму та перемоги України у війні проти рф в 2023 році дещо відірвані від реальності.

"Я б дуже обережно робив прогнози (щодо деокупації Криму і перемоги у війні в 2023-му. — Авт.). Це дуже небезпечний стан, мовляв, що ми вже перемогли, залишилось тільки питання часу (коли оголосять про перемогу. — Авт.) і т.д. На жаль, ми ще не досягли навіть і середини цієї війни. Всі прогнози, що в 2023 році війна закінчиться тотальним розгромом росії, ні на чому окрім хайпа та дурості не базуються… Тому, я був би обережним в прогнозах щодо того, що ми підійдемо до кордонів Криму. Так, це правда, що росіяни укріплюють північ Криму (роблять там окопи, заливають танкові надолби і встановлюють так звані піраміди). Але це не є свідченням паніки. Всередині себе вони розуміють, що це (наступ ЗСУ і спроба деокупації. — Авт.) відбудеться рано чи пізно. Тому вони починають неспішно до цього готуватися… Думаю, в першу чергу ми повинні робити прогнози щодо передачі нам сучасних типів західного озброєння — це більш реальна історія… ", — підкреслював експерт.

Як повідомлялося, поки Україна розглядає різні сценарії повернення Криму додому, російські загарбники посилюють тиск на місцеве населення. Більшість грошей намагаються відправляти на потреби окупаційної армії, переставляючи бізнес на "воєнні рейки".

"Телеграф" також розповідав, що дехто із західних політиків продовжує проросійську риторику, стверджуючи, що Крим більше не буде українським.