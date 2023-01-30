Спочатку Крим, потім Донбас: військовий експерт порадував термінами визволення півострова

Зачистка Криму та звільнення Донбасу залежатимуть від темпів постачання зброї західними країнами

Звільнення Криму українськими військовими може розпочатися наприкінці весни-початку літа цього року, впевнений полковник та аналітик Роман Світан. Раніше в США робили аналогічну заяву — за їхніми прогнозами, ЗСУ звільнять Крим до кінця літа 2023 року.

Військовий експерт та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан назвав ключові моменти, які свідчать про швидке звільнення кримського півострова. В ефірі програми "Вердикт із Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо " він додав, що без деокупації Криму звільнення Донбасу неможливе.

За його словами, сумнівів немає у тому, що ЗСУ зайдуть до Криму вже цього року. Більше того, спочатку потрібно звільнити Крим, а лише після цього рухатись на Донбасі.

"У Крим ми точно зайдемо цього року. Виходячи з логіки війни та театру військових дій, оптимальний варіант – це спочатку звільнити Крим, а потім рухатися у бік Донбасу і працювати вже з Донбасом. Тому що не можна залишати в тилу у військ, що рухаються, навіть запечатане у Криму угруповання", — зазначив Світан.

Він додав, що зачистка Криму та рух Сил оборони України до Азовського узбережжя відбудеться до літа. Після чого українські воїни вирушать на Донбас. Але це за умови, що темпи постачання зброї та боєприпасів від країн-союзників збережуться на нинішньому рівні, наголосив Роман Світан.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Криму росія посилює мобілізацію. Новими силами окупанти спробують заткнути дірки на фронті.