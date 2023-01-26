Усі кошти на війну: у Криму посилюють мобілізацію

Мобілізованими росіянами можуть спробувати заткнути дірки на фронті

росія готується до мобілізації не тільки на своїй території. У тимчасово окупованому Криму також до цього готують населення.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ. До 29 січня приватні компанії та ті, які підпорядковуються російському уряду, повинні подати списки до військкоматів. У них має бути перелік заброньованих людей.

За наявними даними, наступна хвиля мобілізації запланована на кінець лютого. Але вже з початку наступного місяця росія намагатиметься економити кошти для війни проти України. З 1 лютого в організаціях з фінансуванням з бюджету росії будуть припинені ремонти та будівельні роботи. Звільнені кошти перенаправлять на забезпечення агресії проти нашої країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що метою росії може бути створення двомільйонної армії. У новій хвилі планується призвати 500 тисяч людей. Однак росіяни не надто готові йти служити — щоб вони не виїжджали, вже почали закривати кордони. Проблеми у мобілізаційному процесі не заперечують і у вищому командуванні російськими військами.