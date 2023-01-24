Такого не було з часів Другої світової: глава російського генштабу поскаржився на війну з Україною

Керівник генштабу окупаційної армії не став приховувати, що з мобілізацією в країні було важко

Інтенсивність бойових дій, з якою росія зіткнулася в Україні після повномасштабного вторгнення, вища за будь-яку війну, в якій брала участь російська армія. Такого висновку дійшов нещодавно призначений главою окупаційних військ глава генштабу збройних сил рф валерій герасимов. Також він визнав, що з мобілізацією у країні були великі проблеми.

Про це він відверто розповів в інтерв'ю російському виданню "Аргументы и факты". При цьому герасимов продовжує дотримуватися багатьох наративів кремлівської пропаганди, зокрем,а про ведення війни начебто із "колективним Заходом".

"Такого рівня та інтенсивності сучасна росія ще не знала, — заявив він. — Нашій країні та її збройним силам сьогодні протидіє практично весь колективний Захід".

Саме тому, пояснив глава російського генштабу, країні-агресору і довелося оголошувати часткову мобілізацію, котра для багатьох жителів країни стала громом посеред ясного неба. Сам герасимов наголошує на тому, що подібних подій в росії не було з часів Другої світової війни, яку в росії все ще прийнято називати "Великою Вітчизняною".

"Система мобілізаційної підготовки в нашій країні виявилася не повністю адаптованою під нові сучасні економічні відносини, — окремо зазначив герасимов. — Тому довелося все виправляти на ходу".

Нагадаємо, що перша хвиля часткової мобілізації в росії була оголошена ще у вересні 2022 року. Тоді, за офіційними даними, до лав війська планувалося призвати 300 тисяч осіб. За окремою інформацією, ця цифра набагато більша. Однак навіть це не допомогло окупантам, адже в Україні переконані — росіяни готуються до оголошення воєнного стану. Це призведе до чергової мобілізації, в рамках якої на війну можуть забрати ще сотні тисяч осіб.

На подібний розвиток подій, перш за все, впливає і нове призначення валерія герасимова. Саме за його командування окупанти можуть спробувати вкотре перейти у масштабний наступ.