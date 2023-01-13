Більше населення Криму чи Чечні: розвідка дізналася, скільки людей хоче мобілізувати росія

Таким чином агресор намагається створити стратегічні резерви

російська федерація має на меті створити двохмільйонну армію, оголосивши чергову хвилю мобілізаційних заходів у країні. Про це свідчать останні законодавчі зміни, а також активна підготовка воєнних навчальних центрів.

Про це у п'ятницю, 13 січня, у своєму Telegram повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, зазначивши, що у рамках першої хвилі мобілізації у росії, до лав збройних сил було залучено 300 тисяч осіб, які після недовготривалої підготовки одразу перекидаються на фронт.

Як вдалося встановити українським розвідникам, росія, ймовірно, вже найближчими днями оголосить про початок чергової хвилі мобілізації, ціль якої — ще 500 росіян, які стануть стратегічним резервом агресора.

Підготовку вже розпочали: у рф вносять законодавчі зміни, які стосуються безпосередньо законів про мобілізаційні заходи, а також активно готують навчальні центри до прибуття призовників.

"За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб", — йдеться у тексті публікації.

Для порівняння, цифра у два мільйони осіб — це більше, аніж усе населення Курської та Брянської російських областей спільно взяте. Більше за загальну кількість жителів Чеченської Республіки і навіть більше, аніж кількість людей, які проживають у Криму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський диктатор володимир путін, який нещодавно заявив про успішне завершення "часткової" мобілізації у росії, підписав новий закон, в рамках якого на військову службу в армії можуть залучати зеків, які відсиділи за вкрай тяжкі злочини.