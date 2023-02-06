Напад можливий протягом 10 днів: західні ЗМІ дізналися про плани "кремлівського фюрера"

Імовірним місцем нападу може стати західна частина Луганської області в районі Крем’яної та Лиману.

Західні ЗМІ, які рік тому попереджали про можливий напад російських орд на нашу країну, знову б’ють на сполох, підтверджуючи побоювання самих українців.

Так, британське видання Financial Times пише про те, що новий повномасштабний наступ військ Росії може початися протягом десяти днів.

Журналісти посилаються на "неназваного радника української армії", який заявив про те, що українські військові отримали "дуже надійні розвіддані про наміри" росії знову розпочати атаку.

Він додав, що такий наступ може відбутися протягом десяти днів.

Аналітики видання вважають, що ймовірним місцем для нового російського нападу є західна частина Луганської області в районі Кремінної та Лиману — міст, відбитих українськими військами під час контрнаступу минулої осені.

За словами місцевих чиновників та західних аналітиків, агресор уже кілька тижнів збирає сили на цьому напрямі.

До того ж і висновки українських військових експертів свідчать, що росіяни навчаються на своїх помилках. І коли підуть у новий наступ, передусім спробують розкрити наші системи ППО та ПРО. Потім їх придушуватимуть. Потім почнуть завдавати нових ракетних та авіаційних ударів, після чого почнуть сухопутний наступ.