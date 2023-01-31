Новий наступ росії: фактори, терміни та напрямки – прогноз військового експерта

Масштаби нового наступу, коли противник до нього дозріє, будуть набагато більшими, ніж рік тому, вважає військовий експерт

Напередодні лютого, на який припадає річниця масованого російського вторгнення в Україну, з’являється все більше інформації про нову хвилю широкомасштабного наступу. Про нього вище військово-політичне керівництво нашої країни почало попереджати ще наприкінці минулого року.

Але зараз про це розмірковують як фактично неминуче. І з втратами в кремлі, схоже, рахуватися не мають наміру.

Поки що росіяни знову і знову атакують позиції українських сил оборони на Донбасі, знищуючи чергові міста, як це сталося нещодавно із Соледаром.

Про те, чого і чому чекати від росіян у лютому-березні, "Телеграфу" розповів ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин.

"Не варто очікувати під 24 лютого, "сакральну дату" початку вторгнення, що росіяни намагатимуться підгадати свій новий наступ. Схоже, сакральність для агресора відійшла на другий план. Найважливіше – готовність сил та засобів для продовження війни", – пояснює Влад Волошин.

Він нагадує, що нещодавно секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що із 300 тисяч мобілізованих з осені росіян близько 150 тисяч вже задіяні у війні, решта буде готова найближчим часом. І саме їхня готовність, акцентує експерт, стане вирішальним фактором щодо термінів нового масованого наступу агресора.

"Наскільки воно може бути масштабним? Рік тому росіяни вторглися в Україну приблизно 100 тисячами навчених військових. Зараз же до 300 тисяч свіжомобілізованих (частина з яких уже відвоювалася) слід додати близько 70 тисяч представників збройних сил старої, скажімо так, закалки. Плюс найманці. Тобто масштаби нового наступу, коли противник до нього дозріє, будуть набагато більшими, ніж ті, з якими ми зіткнулися 24 лютого 2022-го", – попереджає полковник.

Крім того, продовжує він, росіяни навчаються на своїх помилках. І коли підуть у новий наступ, передусім спробують розкрити наші системи ППО та ПРО. Потім їх придушуватимуть. Потім почнуть завдавати нових ракетних та авіаційних ударів, після чого почнуть сухопутний наступ.

"Противник розуміє, що цього разу Україна готова до нападу. Що ми збудували потужні оборонні споруди, облаштували укриття, перерозподілили свої сили та засоби. Тому роблячи новий наступ, рф і накопичує якнайбільше ресурсів. І орієнтуватиметься саме на їхню готовність, а не на ті чи інші дати", – пояснює Влад Волошин.

Він наголошує, що один із найважливіших факторів можливої дати вторгнення – погодні умови. Те, чи сприятимуть вони наступу. Зрозуміло, що йому потрібні або мороз, або просто суха земля.

"Серйозних морозів цієї зими поки що не було. Як не було і ймовірного наступу з боку Білорусі, що стало б можливим, підмерзни належним чином на півночі України болота. Відповідно, використання бронетехніки з того напрямку, яке й раніше було проблематичним для агресора (бо ми добре там зміцнилися), залишається під питанням. У результаті – зміщений ракурс наступу. Навіть якщо росіяни думали раніше вторгнутися, у тому числі, з білоруської території, як минулого року, зараз вони більше зусиль концентрують на сході та південному сході", – зазначає полковник.

Влад Волошин звертає увагу, що продовжуються активні наступальні дії противника на півночі Донеччини. У росіян є певний успіх, вони захопили Соледар, фактично зрівнявши його із землею.

"Зараз акценти знову на Бахмуті. Другий напрямок — район Авдіївки. Третій — Мар’їнка. Відкрито новий напрямок — Вугледар. На всіх цих ділянках фронту росіяни у лютому нарощуватимуть інтенсивність своїх атак, — прогнозує полковник. — Неспокійно буде і на Лугащині, де вже ми "прогризаємо" ворожу оборону. З’являться і один-два нові "гарячі" напрямки. Швидше за все, у Харківській та Запорізькій областях".

А ось інтенсивність ракетних ударів по українській інфраструктурі дещо знизиться, вважає військовий експерт. Її ефективність, пояснює він, стала значно меншою, ніж у перші хвилі таких обстрілів. Насамперед через більш якісну роботу української ППО та нарощування її потужностей.

"Плюс — дається взнаки зміна керівництва окупаційного угруповання російських військ. На відміну від свого попередника Суровікіна, Герасимов не бачить перспективи в такому "ракетозакиданні" України. Він робить ставку на загальновійськові операції, — розповідає Влад Волошин. — І тут у росіян є, на жаль, певні успіхи, як із тим самим Соледаром. Якщо це можна вважати успіхом, враховуючи скільки своїх солдатів вони там поклали. Резюмуючи: не виключаю, що в середині-кінці лютого може початися нове широкомасштабне вторгнення росії. Але швидше воно стане можливим до середини-кінця березня".