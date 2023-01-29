Чому путін поспішає з великим наступом: експерт прогнозує кремлю провал і шалені втрати

Валентин Бадрак прокоментував, на що саме зараз робить ставку москва

Попри те, що росія готується до нового масованого наступу на Україну, значні технічні проблеми і непідготовленість російської армії можуть призвести до остаточної військової поразки рф. Поразка ж кремля у війні згодом може призвести до величезних військово-політичних втрат для російської сторони.

Таку думку на творчому вечорі у Києві 27 січня висловив публіцист, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"19 січня Пентагон прокоментував, що путін неготовий до ескалації війни і що у нього немає спроможностей створити новий наступ. Але після того пройшов тиждень і вже західні аналітики змінили свою думку та кажуть: "Ні, готується великий наступ". Для путіна не є визначальним питання повної підготовки… путіну все одно, що у його армії будуть старі танки і т.д. Він піде зі старими танками, він піде з ненавченими людьми, і він свято вірить, що 500 тисяч мобілізованих вирішать все питання. Він піде, тому що у нього немає виходу. Він — вже міжнародний злочинець, і у нього немає виходу. Скоріше за все, це буде останній бій", — пояснив він.

За словами експерта, стратегічно програш росії може мати для неї не лише територіальні втрати, а й суттєві військові.

"Є суто українська перемога — це повна деокупація. А є світова перемога, бо путін пішов війною не тільки проти України, а й проти світу. Світова перемога — ядерне роззброєння рф і технологічне стримування, щоб далі в майбутньому не було такої війни", — сказав Бадрак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військові експерти дали невтішний прогноз для росії через її плани щодо наступу.

"Телеграф" також розповідав, чому українським військовим теж не варто затягувати із можливим наступом. Свою позицію озвучував полковник запасу Роман Світан.