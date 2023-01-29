Росіяни планують новий наступ: військові експерти дали невтішний прогноз для рф

Пріоритет російської армії — повне захоплення Донецької та Луганської областей

Російське військове керівництво, яке вже у лютому може відправити армію у масштабний наступ — до річниці вторгнення, неправильно оцінює власні сили та можливості. Бажаючи досягти успіхів у повноцінному завоюванні Донеччини та Луганщини, ворог не враховує численні втрати та нестачу боєприпасів. До того ж, на перебіг дій на фронті можуть серйозно вплинути подальші погодні умови.

Попередню оцінку неспроможності армії рф досягти бажаного успіху дали аналітики Інститут вивчення війни (США). Як зазначають фахівці, окупанти справді зацікавлені у швидкому захопленні Донбасу, зважаючи на наявні накази "згори". Саме тому зараз активно відновлюються атаки в районі Вугледара, активізується рух військ у Запорізькій області та посилюється тиск на Бахмутському напрямку.

Однак все це робиться із певною метою. Зокрема, Вугледар та Запоріжжя можуть стати чимось на кшталт відволікаючого маневру, аби розосередити українські сили вздовж лінії фронту. В такому випадку росіяни мали б шанс на певні успіхи, аби принаймні захопити Лиман, атакуючи лінію Сватове-Кремінна.

"Скоріш за все, росіяни мають намір провести кілька етапів наступальних дій, кульмінацією яких стане забезпечення безпеки кордонів Донецької та Луганської областей. Ці етапи, ймовірно, вимагатимуть від шести до 12 місяців російської кампанії, якщо вони взагалі можливі, з огляду на минулі російські операції та припускаючи вищий рівень російської бойової потужності", — пишуть аналітики.

При цьому сил та ресурсів росіянам на одразу кілька наступальних операцій явно не вистачає. При цьому доказів, що ворог має можливості їх поновити, теж нема. В Інституті переконані, що російське військове керівництво знову може планувати наступальну операцію на основі помилкових припущень щодо можливостей російської армії.

Навіть якщо росіянам вдасться прорватися у Вугледарі, це стане їхньою кульмінацією дій на Донеччині, переконані експерти. Тим більше, що до того часу на перебіг подій на фронті може серйозно вплинути погода — початок весняного сезону дощів, що зазвичай припадає на квітень. Саме тому будь-яка наступальна операція росіян досить швидко завершиться, не отримавши бажаних результатів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому українським військовим теж не варто затягувати із можливим наступом. Свою позицію озвучив полковник запасу Роман Світан.

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